Зобнин прокомментировал работу судьи Танашева в матче с «Локомотивом»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).
– Гол и удаление стали переломными моментом в матче.
– Как вам судейство Инала Танашева?
– Абсолютно спокойно к этому отношусь. Людям свойственно ошибаться. Все люди ошибаются, ничего страшного. С ним можно поговорить, он всегда ответит на вопрос, поэтому ничего страшного.
– Передачу на гол Солари так и планировали подать?
– Главное, что Солари забил. Победили и заработали три очка.
- Голы у «Спартака» забили Эсекьель Барко на 66-й минуте с пенальти и Пабло Солари на 83-й, а у «Локомотива» отличился Сесар Монтес на 23-й.
- На 73‑й минуте у красно-зеленых удалили защитника Евгения Морозова, получившего второе предупреждение.
