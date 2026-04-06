Зобнин прокомментировал работу судьи Танашева в матче с «Локомотивом»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

– Гол и удаление стали переломными моментом в матче.

– Как вам судейство Инала Танашева?

– Абсолютно спокойно к этому отношусь. Людям свойственно ошибаться. Все люди ошибаются, ничего страшного. С ним можно поговорить, он всегда ответит на вопрос, поэтому ничего страшного.

– Передачу на гол Солари так и планировали подать?

– Главное, что Солари забил. Победили и заработали три очка.