Карседо назвал самое большое и важное изменение в игре «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 23‑го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) отметил игру Наиля Умярова и Руслана Литвинова.
– Было создано много моментов. Довольны ли реализацией?
– Мы рады прежде всего тому, что создали эти моменты. Это самое важное. Конечно, хладнокровие и реализация очень важны. Считаю, в первом тайме мы не сыграли достаточно хорошо, а во втором значительно прибавили. Создали много моментов, и не только когда было численное преимущество.
Считаю, мы играли лучше соперника и в равных составах. Не так много моментов, когда Максименко должен был выручать. А у нас было 5–6 очень хороших момента. Мы набрали очень хорошую форму – об этом говорят и наши результаты. Подходим к матчу с «Зенитом» в хорошем настроении и готовы к нему.
– Были проблемы на старте весенней части сезона в обороне, но «Локо» только один момент создал действительно опасный – который завершился голом. Какие настройки подкрутили, чтобы «Спартак» перестал пропускать так много?
– Хотел бы отметить здесь пару игроков центра поля – Литвинов и Умяров очень хорошо действуют. Они и хороши в воздухе, что немаловажно. Нам не хватало этого. Мы и сегодня пропустили после подачи. Но все равно считаю, что Умяров и Литвинов добавили очень много баланса. Добавили уверенности и в фазе атаки. Это самое большое и важное изменение.
- Голы у «Спартака» забили Эсекьель Барко на 66-й минуте с пенальти и Пабло Солари на 83-й, а у «Локомотива» отличился Сесар Монтес на 23-й.
- На 73‑й минуте у красно-зеленых удалили защитника Евгения Морозова, получившего второе предупреждение.