Карседо назвал самое большое и важное изменение в игре «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 23‑го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) отметил игру Наиля Умярова и Руслана Литвинова.

– Было создано много моментов. Довольны ли реализацией?

– Мы рады прежде всего тому, что создали эти моменты. Это самое важное. Конечно, хладнокровие и реализация очень важны. Считаю, в первом тайме мы не сыграли достаточно хорошо, а во втором значительно прибавили. Создали много моментов, и не только когда было численное преимущество.

Считаю, мы играли лучше соперника и в равных составах. Не так много моментов, когда Максименко должен был выручать. А у нас было 5–6 очень хороших момента. Мы набрали очень хорошую форму – об этом говорят и наши результаты. Подходим к матчу с «Зенитом» в хорошем настроении и готовы к нему.

– Были проблемы на старте весенней части сезона в обороне, но «Локо» только один момент создал действительно опасный – который завершился голом. Какие настройки подкрутили, чтобы «Спартак» перестал пропускать так много?

– Хотел бы отметить здесь пару игроков центра поля – Литвинов и Умяров очень хорошо действуют. Они и хороши в воздухе, что немаловажно. Нам не хватало этого. Мы и сегодня пропустили после подачи. Но все равно считаю, что Умяров и Литвинов добавили очень много баланса. Добавили уверенности и в фазе атаки. Это самое большое и важное изменение.