  • Карседо назвал самое большое и важное изменение в игре «Спартака»

Карседо назвал самое большое и важное изменение в игре «Спартака»

6 апреля, 08:28
11

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 23‑го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) отметил игру Наиля Умярова и Руслана Литвинова.

– Было создано много моментов. Довольны ли реализацией?

– Мы рады прежде всего тому, что создали эти моменты. Это самое важное. Конечно, хладнокровие и реализация очень важны. Считаю, в первом тайме мы не сыграли достаточно хорошо, а во втором значительно прибавили. Создали много моментов, и не только когда было численное преимущество.

Считаю, мы играли лучше соперника и в равных составах. Не так много моментов, когда Максименко должен был выручать. А у нас было 5–6 очень хороших момента. Мы набрали очень хорошую форму – об этом говорят и наши результаты. Подходим к матчу с «Зенитом» в хорошем настроении и готовы к нему.

– Были проблемы на старте весенней части сезона в обороне, но «Локо» только один момент создал действительно опасный – который завершился голом. Какие настройки подкрутили, чтобы «Спартак» перестал пропускать так много?

– Хотел бы отметить здесь пару игроков центра поля – Литвинов и Умяров очень хорошо действуют. Они и хороши в воздухе, что немаловажно. Нам не хватало этого. Мы и сегодня пропустили после подачи. Но все равно считаю, что Умяров и Литвинов добавили очень много баланса. Добавили уверенности и в фазе атаки. Это самое большое и важное изменение.

  • Голы у «Спартака» забили Эсекьель Барко на 66-й минуте с пенальти и Пабло Солари на 83-й, а у «Локомотива» отличился Сесар Монтес на 23-й.
  • На 73‑й минуте у красно-зеленых удалили защитника Евгения Морозова, получившего второе предупреждение.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Умяров Наиль Литвинов Руслан Карседо Хуан Карлос
Комментарии (11)
САДЫЧОК
1775455597
Очевидно же любому, что Максименко не тянет.Умяров и Зобин очень слабые футболисты.Нужно отдать должное вчера Зобнин сыграл хорошо, но в общем-это очень посредственный футболист.Умяров не может развить атаку и в быстрой игре принять решение и отдать точный пас. Молодой футболист сырой и не готов играть в Спартаке, он не может еще играть в быстрый футбол развить атаку, бороться, у него нет техники, паса, дриблинга и видения поля.
seth343
1775455625
Удачи Вам в среду, но реализация очень хромает.
Литейный 4 (returned)
1775455891
Судьи тащат антинародных, чтобы ниже 6 места не упали. Гыгыгы
Константин-Шапкин-google
1775456393
Литвинову очень нужна стабильность. Каждый матч должен играть как последний. Умярову так-же уверенней и спокойней нужно действовать. Удачи всем Спартачам!
WE ARE FOR PETER
1775458206
При любых тренерах спам играет одинаково и уже много лет! Так что не надо тут
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
