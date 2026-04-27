Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб

Нападающий «Сантоса» Неймар 26 апреля пропустил тренировку клуба без объяснения причин.
Занятие на базе клуба проводили игроки, которые не принимали участие в выездном матче с «Баией» в 13-м туре чемпионата Бразилии (2:2), среди которых был и экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ».
Клуб связался с футболистом и его представителями, чтобы выяснить причину отсутствия Неймара.
Позднее «Сантос» заявил, что игрок заболел.
«У Неймара в субботу вечером была обнаружена вирусная инфекция, он получил медикаментозное лечение, его состояние улучшилось, и он продолжает находиться под наблюдением медицинского отдела «Сантоса», – говорится в сообщении.
- 34-летний бразилец в этом году провел за клуб 10 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
- 28 апреля «Сантос» встретится в гостях с «Сан-Лоренсо» в матче Копа Судамерикана. Неймар должен сегодня вместе с партнерами по команде отправиться в Аргентину.
Источник: ESPN