Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб

Сегодня, 08:48
1

Нападающий «Сантоса» Неймар 26 апреля пропустил тренировку клуба без объяснения причин.

Занятие на базе клуба проводили игроки, которые не принимали участие в выездном матче с «Баией» в 13-м туре чемпионата Бразилии (2:2), среди которых был и экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ».

Клуб связался с футболистом и его представителями, чтобы выяснить причину отсутствия Неймара.

Позднее «Сантос» заявил, что игрок заболел.

«У Неймара в субботу вечером была обнаружена вирусная инфекция, он получил медикаментозное лечение, его состояние улучшилось, и он продолжает находиться под наблюдением медицинского отдела «Сантоса», – говорится в сообщении.

  • 34-летний бразилец в этом году провел за клуб 10 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
  • 28 апреля «Сантос» встретится в гостях с «Сан-Лоренсо» в матче Копа Судамерикана. Неймар должен сегодня вместе с партнерами по команде отправиться в Аргентину.

Источник: ESPN
Бразилия. Серия А Копа Судамерикана Сантос Сан-Лоренсо Неймар
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1777271351
Мастерам не надо тренироваться мастерам надо больше отдыхать он устал уже от футбола
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 