Неймар выступил в цирке

Нападающий «Сантоса» Неймар попробовал себя в неожиданной роли. Игрок выступил в бразильском цирке.
Это произошло на фоне подготовки игрока к чемпионату мира-2026.
- 34‑летний Неймар в этом году провел за клуб 12 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
- Он в последний раз играл за национальную команду 18 октября 2023 года в матче с Уругваем, когда получил тяжелую травму.
- В Европе Неймар выступал за «Барселону», «ПСЖ». Также в его активе есть короткое выступление за саудовский «Аль-Хиляль».
- Бразилия на чемпионате мира-2026 выступит в одной группе с Гаити, Шотландией и Марокко. Команду возглавляет итальянец Карло Анчелотти.
- Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде, Мексике с 11 июня по 19 июля.
Источник: «Бомбардир»