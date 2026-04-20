Неймар: «Настал день, когда я должен объяснять, почему почесал уши»

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о своем жесте, который сделал в домашнем матче 12-го тура чемпионата Бразилии с «Флуминенсе» (2:3).

После игры он опубликовал в соцсетях видео, на котором он уходит с поля в подтрибунном помещение, заткнув уши пальцами и пошевелим ими в ушных раковинах.

«Настал день, когда я должен объяснять, почему почесал уши. Серьезно, вы, ребята, заходите слишком далеко и переходите черту...

Так грустно иметь с этим дело! Ни один человек этого не выдержит🤦🏽‍♂️», – написал Неймар.