Неймар забил во 2-м матче подряд

Нападающий «Сантоса» Неймар забил победный гол в домашнем матче 15-го тура чемпионата Бразилии с «Ред Булл Брагантино».

Он поразил ворота соперника на 45+5-й минуте, открыв счет в игре. Этот гол оказался победным. На 76-й минуте Адонис Фриас забил второй мяч, «Сантос» одержал победу со счетом 2:0.

Неймар вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте встречи.

Он забил во второй игре подряд – несколько дней назад он поразил ворота парагвайской «Реколеты» в гостевом матче Копа Судамерикана (1:1).