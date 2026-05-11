Неймар забил во 2-м матче подряд

Сегодня, 09:38

Нападающий «Сантоса» Неймар забил победный гол в домашнем матче 15-го тура чемпионата Бразилии с «Ред Булл Брагантино».

Он поразил ворота соперника на 45+5-й минуте, открыв счет в игре. Этот гол оказался победным. На 76-й минуте Адонис Фриас забил второй мяч, «Сантос» одержал победу со счетом 2:0.

Неймар вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте встречи.

Он забил во второй игре подряд – несколько дней назад он поразил ворота парагвайской «Реколеты» в гостевом матче Копа Судамерикана (1:1).

  • Всего 34-летний Неймар в этом году провел 13 матчей, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
  • Ранее сообщалось, что он попадет в расширенный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026 из 55 человек.

Источник: «Бомбардир»
Бразилия. Серия А Чемпионат мира Брагантино Сантос Неймар
