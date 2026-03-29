Вагнер Лав забил гол в последнем матче в карьере

29 марта, 09:15
10

Нападающий «Ретро» Вагнер Лав забил гол на 90+4-й минуте матча с «Сеарой» (3:1) в Кубке Нордесте.

Это был последний матч в карьере 41-летнего бразильца. Он забил свой 423-й гол.

Вагнер Лав вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и провел на поле весь матч.

После финального свистка одноклубники несколько раз подбросили его в воздух. Нападающему подарили футболку с номером 422 – столько голов за карьеру Вагнер Лав забил за всю карьеру до матча с «Сеарой».

Источник: Globo
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1774766068
Пацаны как то не особо верили, что Вагнер забьет в последнем матче))) Могли б и 2 футболки приготовить!
Ответить
JIEGEHDA
1774766968
423 гола да карьеру это очень результат. Молодец. Можно гордо поднятой головой завершать карьеру
Ответить
k611
1774767067
Надо было разные футболки подготовить, а вдруг Хет трик. Действительно молодец, всем бы нападающим такое голевое чутьё.
Ответить
Dr Metal
1774767372
Наикрутейший игрок. Нам повезло, что он у нас поиграл
Ответить
evgevg13
1774767540
Хороший футболист. Даже добавить нечего
Ответить
R_a_i_n
1774772761
С футболкой не попали.
Ответить
Plyash
1774780313
Удачи тебе , Вагнер Лав , на "гражданке" . Ты заслужил почивать на лаврах всю оставшуюся жизнь .
Ответить
