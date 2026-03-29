Вагнер Лав забил гол в последнем матче в карьере

Нападающий «Ретро» Вагнер Лав забил гол на 90+4-й минуте матча с «Сеарой» (3:1) в Кубке Нордесте.

Это был последний матч в карьере 41-летнего бразильца. Он забил свой 423-й гол.

Вагнер Лав вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и провел на поле весь матч.

После финального свистка одноклубники несколько раз подбросили его в воздух. Нападающему подарили футболку с номером 422 – столько голов за карьеру Вагнер Лав забил за всю карьеру до матча с «Сеарой».