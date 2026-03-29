Вагнер Лав забил гол в последнем матче в карьере

Нападающий «Ретро» Вагнер Лав забил гол на 90+4-й минуте матча с «Сеарой» (3:1) в Кубке Нордесте.
Это был последний матч в карьере 41-летнего бразильца. Он забил свой 423-й гол.
Вагнер Лав вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и провел на поле весь матч.
После финального свистка одноклубники несколько раз подбросили его в воздух. Нападающему подарили футболку с номером 422 – столько голов за карьеру Вагнер Лав забил за всю карьеру до матча с «Сеарой».
- Сообщалось, что после завершения карьеры Вагнер Лав станет помощником главного тренера «Ретро».
- Футболист выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами. За красно-синих он провел 259 матчей и забил 124 гола.
- В составе ЦСКА Вагнер Лав выиграл 15 трофеев, с учетом титулов завоеванных командой после ухода футболиста по ходу сезона.
- Также он играл за «Палмейрас», «Коринтианс», «Фламенго», «Монако», «Бешикташ», «Кайрат», «Шаньдун Лунэн», «Аланьяспор», «Мидтьюлланд», «Спорт Ресифи», «Атлетико Гойяненсе» и «Аваи».
- За сборную Бразилии он провел 20 матчей, забив 4 гола. Дважды побеждал с национальной командой в Кубке Америки.
