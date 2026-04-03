Агент Вагнера Лава сказал, готов ли форвард возобновить карьеру ради ЦСКА

Футбольный агент Эвандро Феррейра высказался о возможном возобновлении карьеры своим клиентом Вагнером Лавом.
– Мог бы Вагнер возобновить карьеру игрока, если бы его об этом попросил ЦСКА?
– На мой взгляд, это была бы награда для Вагнера, и тогда он мог бы завершить свою карьеру там, в России! Это было бы идеально!
- 28 марта 41-летний Вагнер Лав провел последний матч в карьере за бразильский «Ретро».
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами. За красно-синих он провел 259 матчей и забил 124 гола.
