Халку пришлось тушить пожар в доме

Новый нападающий «Флуминенсе» Халк попал в неприятную ситуацию. Ему пришлось тушить пожар в доме друга.
Пламя успели вовремя локализовать.
- Халк выступал за «Атлетико Минейро» с февраля 2021 года. Затем он бесплатно перешел во «Флуминенсе». Бразильский клуб объявил о заключении с ним контракта до 31 декабря 2027 года.
- Его статистика в «Минейро»: 309 матчей, 140 голов, 56 ассистов.
- С 2012 по 2016 год бразильский форвард играл за «Зенит». За четыре года в петербургской команде спортсмен провел 148 матчей, забил 77 голов, сделал 59 результативных пасов.
- На счету Халка 49 матчей за Бразилию, 11 голов.
- Халк не вызывается в сборную с 2021 года.
Источник: «Бомбардир»