Халку пришлось тушить пожар в доме

Вчера, 19:32

Новый нападающий «Флуминенсе» Халк попал в неприятную ситуацию. Ему пришлось тушить пожар в доме друга.

Пламя успели вовремя локализовать.

  • Халк выступал за «Атлетико Минейро» с февраля 2021 года. Затем он бесплатно перешел во «Флуминенсе». Бразильский клуб объявил о заключении с ним контракта до 31 декабря 2027 года.
  • Его статистика в «Минейро»: 309 матчей, 140 голов, 56 ассистов.
  • С 2012 по 2016 год бразильский форвард играл за «Зенит». За четыре года в петербургской команде спортсмен провел 148 матчей, забил 77 голов, сделал 59 результативных пасов.
  • На счету Халка 49 матчей за Бразилию, 11 голов.
  • Халк не вызывается в сборную с 2021 года.

Бразилия. Серия А Флуминенсе Халк
