Роналдо сделал подарок первой ракетке мира из Беларуси

Легендарный бразильский нападающий Роналдо встретился с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и ее парнем Георгиосом Франгулисом.

Он подарил Арине и Георгиосу по футболке сборной Бразилии с 9-м номером и личным автографом.

27-летняя Соболенко – первая ракетка мира в женском одиночном разряде.