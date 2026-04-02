Роналдо сделал подарок первой ракетке мира из Беларуси

Легендарный бразильский нападающий Роналдо встретился с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и ее парнем Георгиосом Франгулисом.
Он подарил Арине и Георгиосу по футболке сборной Бразилии с 9-м номером и личным автографом.
27-летняя Соболенко – первая ракетка мира в женском одиночном разряде.
- Роналдо – 2-кратный чемпион мира и 2-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Бразилец выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс».
- Он закончил профессиональную карьеру в 2011 году.
Источник: «Бомбардир»