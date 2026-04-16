Позиция президента Бразилии по вызову Неймара на ЧМ-2026

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, спрашивал у него мнение о возможном включении Неймара в заявку на ЧМ-2026.
По словам Лулы да Силвы, Анчелотти обсуждал с ним вариант, при котором Неймар, нападающий сборной Бразилии, сможет поехать на чемпионат мира.
«У меня была возможность поговорить с Анчелотти, и он спросил меня: «Как вы думаете, стоит ли вызывать Неймара в сборную?».
И я ответил: «Послушайте, если он физически готов… У него есть футбольные способности».
Нужно знать, хочет ли он этого. Если хочет, он должен быть профессионалом», – сказал Лула.
- На ЧМ-2026 сборная Бразилии в группе С сыграет с Марокко, Гаити и Шотландией.
- Неймар – лучший бомбардир в истории сборной Бразилии, он забил 79 голов.
- В этом сезоне чемпионата Бразилии 34-летний форвард провел пять матчей и забил три мяча, а в феврале он вернулся на поле после травмы.
Источник: «Матч ТВ»