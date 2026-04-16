Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Позиция президента Бразилии по вызову Неймара на ЧМ-2026

Сегодня, 17:03
1

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, спрашивал у него мнение о возможном включении Неймара в заявку на ЧМ-2026.

По словам Лулы да Силвы, Анчелотти обсуждал с ним вариант, при котором Неймар, нападающий сборной Бразилии, сможет поехать на чемпионат мира.

«У меня была возможность поговорить с Анчелотти, и он спросил меня: «Как вы думаете, стоит ли вызывать Неймара в сборную?».

И я ответил: «Послушайте, если он физически готов… У него есть футбольные способности».

Нужно знать, хочет ли он этого. Если хочет, он должен быть профессионалом», – сказал Лула.

  • На ЧМ-2026 сборная Бразилии в группе С сыграет с Марокко, Гаити и Шотландией.
  • Неймар – лучший бомбардир в истории сборной Бразилии, он забил 79 голов.
  • В этом сезоне чемпионата Бразилии 34-летний форвард провел пять матчей и забил три мяча, а в феврале он вернулся на поле после травмы.

Еще по теме:
Сын Анчелотти ответил, попадет ли Неймар в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026
Неймар может сменить континент в 4-й раз за карьеру 3
Неймар сделал голевой пас и заработал дисквалификацию 1
Источник: «Матч ТВ»
Бразилия. Серия А Чемпионат мира Сантос Бразилия Неймар
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776348421
РФСПРФ ГРФ надо включать Неймара, также Ришарлисона ⚽
Ответить
Главные новости
На матч «Краснодара» назначили петербургских арбитров
17:16
4
Назван топ-клуб РПЛ, который выиграет от нового лимита на легионеров
16:51
4
ВидеоИгрока «Реала» выгнали из раздевалки после вылета от «Баварии»
16:37
4
Погиб экс-вратарь «Арсенала» и «Юве» Маннингер
16:29
4
Ветеран ЦСКА отреагировал на возможное назначение Талалаева
15:51
1
Романцев заявил, что большинство зенитовцев болеет за «Спартак»
15:27
14
Экстаз Генича от матча «Бавария» – «Реал»
15:20
9
ЦСКА посоветовали вернуть Слуцкого
14:57
4
Игрок «Спартака» заявил, что мог бы стать бойцом UFC
14:43
2
В «ПСЖ» в восторге от игры Сафонова
14:27
4
Все новости
Все новости
Позиция президента Бразилии по вызову Неймара на ЧМ-2026
17:03
1
Стало известно, до какого года Анчелотти собирается тренировать сборную Бразилии
7 апреля
Неймар сделал голевой пас и заработал дисквалификацию
3 апреля
1
ФотоРоналдо сделал подарок первой ракетке мира из Беларуси
2 апреля
2
Неймар отказался участвовать в выездных матчах
29 марта
1
Вагнер Лав высказался о завершении карьеры
29 марта
1
Вагнер Лав забил гол в последнем матче в карьере
29 марта
10
Фердинанд вступился за Неймара
25 марта
ФотоВагнер Лав объявил о «последней главе» в карьере
24 марта
3
Стало известно, чем Неймар занимался на выходных вместо игры за «Сантос»
24 марта
Кафу назвал игрока, превосходящего Месси, Роналду и Мбаппе
20 марта
3
Отец Жерсона пожаловался на фанатов бывшего клуба игрока
13 марта
Неймар может сыграть за сборную Бразилии впервые за 2,5 года
9 марта
ВидеоВ Бразилии трех экс-зенитовцев удалили в одном матче
9 марта
4
Повар Неймара подала на него в суд
7 марта
12
ФотоСамый богатый клуб Бразилии «Фламенго» назначил европейского тренера
6 марта
1
ФотоЛингард нашел новый клуб
6 марта
Чемпион Бразилии уволил тренера после победы со счетом 8:0
3 марта
Неймар высказался о танце после гола, посвященном Винисиусу
27 февраля
ФотоНеймар станцевал у углового флага в стиле Винисиуса
27 февраля
1
Коутиньо остался без клуба
21 февраля
Неймар сделал заявление насчет завершения карьеры
20 февраля
2
Анчелотти сделал важное заявление о своем будущем в сборной Бразилии
19 февраля
ВидеоНеймар сыграл впервые за два месяца и сделал ассист
16 февраля
ВидеоХалк сделал хет-трик, забив один из голов с 30 метров
15 февраля
6
Кариока объявил о завершении карьеры
31 января
2
Фото«Фламенго» совершил трансфер, побивший рекорд «Зенита»
30 января
1
Жерсон получил травму после ухода из «Зенита»
30 января
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 