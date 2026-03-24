Вагнер Лав объявил о «последней главе» в карьере

Нападающий «Ретро» Вагнер Лав сообщил о скором завершении кареры.

41-летний бразилец объявил в соцсетях о «последней главе».

Сообщается, что Вагнер Лав проведет последний матч в карьере в субботу, 28 марта, против «Сеары» в Кубке Нордесте на «Арене Пернамбуку» в Ресифи. После этого матча форвард станет помощником главного тренера «Ретро», выступающего в бразильской Серии D.