Вагнер Лав объявил о «последней главе» в карьере

24 марта, 10:59
3

Нападающий «Ретро» Вагнер Лав сообщил о скором завершении кареры.

41-летний бразилец объявил в соцсетях о «последней главе».

Сообщается, что Вагнер Лав проведет последний матч в карьере в субботу, 28 марта, против «Сеары» в Кубке Нордесте на «Арене Пернамбуку» в Ресифи. После этого матча форвард станет помощником главного тренера «Ретро», выступающего в бразильской Серии D.

  • Вагнер Лав наиболее известен по игре за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами. За красно-синих он провел 259 матчей и забил 124 гола.
  • Он также выступал за сборную Бразилии в 2004–2007 годах и дважды побеждал с ней в Кубке Америки.

Источник: Globo
Комментарии (3)
ALEXMAN888
1774341642
Блин... ну, наконец-то...
khazanovpp
1774342316
алдан2014
1774346403
Давай в конюшне последний матч! Было бы классно
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
