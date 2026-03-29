Неймар отказался участвовать в выездных матчах

Неймар, нападающий «Сантоса», решил не играть в выездных матчах команды, утверждает Marca.

По данным издания, 33-летний бразилец планирует выходить на поле только на стадионе «Вила Белмиро». Отмечается, что футболист объясняет решение контролем нагрузок после травм 2025 года и операции на левом колене.

Неймар уже пропустил последние выездные игры «Сантоса» против «Мирассола» (2:2) и «Крузейро» (0:0) и делал это с медицинским разрешением.

В клубе связывали пропуски с перегрузкой и осторожностью после PRP-терапии.