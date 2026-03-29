Неймар отказался участвовать в выездных матчах

Неймар, нападающий «Сантоса», решил не играть в выездных матчах команды, утверждает Marca.
По данным издания, 33-летний бразилец планирует выходить на поле только на стадионе «Вила Белмиро». Отмечается, что футболист объясняет решение контролем нагрузок после травм 2025 года и операции на левом колене.
Неймар уже пропустил последние выездные игры «Сантоса» против «Мирассола» (2:2) и «Крузейро» (0:0) и делал это с медицинским разрешением.
В клубе связывали пропуски с перегрузкой и осторожностью после PRP-терапии.
- Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти огласит заявку 18 мая в Рио-де-Жанейро, и Неймар рассчитывает избежать рецидивов перед ЧМ-2026.
- Также сообщается, что в Бразилии обсуждают, как футболист сможет выдержать плотный график из восьми матчей за 38 дней, если сейчас он не играет два тура подряд.
- ЧМ-2026 пройдет в июне-июле в США, Мексике и Канаде.
Источник: Marca