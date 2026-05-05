  «Сантос» может лишиться 18-летнего таланта из-за конфликта с Неймаром

«Сантос» может лишиться 18-летнего таланта из-за конфликта с Неймаром

5 мая, 00:51
4

Конфликт внутри «Сантоса» вышел на новый уровень.

  • Неймар в воскресенье ударил 18-летнего сына Робиньо на тренировке.
  • Главной звезде команды не понравилось, что юный вингер обвел его.
  • Неймар обвинил Робиньо-младшего в неуважении, после чего сбил его с ног подножкой и ударил по лицу.

Представители сына Робиньо потребовали от руководства «Сантоса» провести внутреннее расследование.

Они пригрозили клубу, что расторгнут контракт, если в отношении Неймара не примут меры.

В их обращении к боссам «Сантоса» говорится, что в команде отсутствуют минимальные условия безопасности.

Неймар ударил 18-летнего сына Робиньо на тренировке «Сантоса»: подробности
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
Неймара не включили в топ-10 лучших бразильских игроков в истории
Источник: Globo
Бразилия. Серия А Сантос Робиньо Неймар
Комментарии (4)
Майк85
1777952050
Неймар всегда был порядочным. Иногда может и перебарщивал, но я сомневаюсь что дело в драке. Здесь что-то другое.
Ответить
Бумбраш
1777961089
Напинайте сами этому косарю мирового масштаба
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
