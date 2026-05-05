«Сантос» может лишиться 18-летнего таланта из-за конфликта с Неймаром

Конфликт внутри «Сантоса» вышел на новый уровень.

Неймар в воскресенье ударил 18-летнего сына Робиньо на тренировке.

Главной звезде команды не понравилось, что юный вингер обвел его.

Неймар обвинил Робиньо-младшего в неуважении, после чего сбил его с ног подножкой и ударил по лицу.

Представители сына Робиньо потребовали от руководства «Сантоса» провести внутреннее расследование.

Они пригрозили клубу, что расторгнут контракт, если в отношении Неймара не примут меры.

В их обращении к боссам «Сантоса» говорится, что в команде отсутствуют минимальные условия безопасности.