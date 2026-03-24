Стало известно, чем Неймар занимался на выходных вместо игры за «Сантос»

Нападающий «Сантоса» Неймар провел минувшие выходные за игрой в онлайн-покер.
В пятницу он играл с семьей, в субботу 7 с половиной часов играл в онлайн-турнире, в воскресенье – 9 часов. Суммарно за этот период Неймар провел в онлайн-покере около 24 часов.
В воскресенье, 22 марта, форвард играл в момент, когда проходил матч «Крузейро» – «Сантос» (0:0) в 8-м туре чемпионата Бразилии. Неймар пропустил эту игру – согласно официальной причине, для распределения нагрузки.
«Да, я играл онлайн. Очень доволен своим выступлением, у меня все хорошо.
Поскольку я, к сожалению, не играл в те дни из-за распределения нагрузки, у меня появилось время, чтобы заняться тем, что мне больше всего нравится вне футбола – покером. Я играл днем», – сказал Неймар в видео, выложенном в его соцсетях.
Неймар заплатил более 5 тысяч долларов за первоначальный взнос на участие в онлайн-турнире по покеру, а потом потратил более 20 тысяч долларов на опцию возвращения в турнир после выбывания. Это означает, что бразилец вылетал не менее четырех раз.
- 34-летний Неймар в этом сезоне провел за «Сантос» 5 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- Его не вызвали в сборную Бразилии на товарищеские встречи в марте.