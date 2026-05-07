«Спартак» – в суперфинале, Сафонов – в финале, легенда «Зенита» завершает карьеру и другие новости

Болельщики «Реала» собрали 10 миллионов подписей за уход Мбаппе.

Раскрыта сумма, которую ЦСКА просит за Кисляка: «Переговоры идут».

Стало известно, как на самом деле Гинер лишился пальца.

Названы два клуба, которые хотят забрать Мостового у «Зенита».

«Спартаку» предложили подписать Мостового.

Стало известно, останется ли Кордоба в «Краснодаре».

Стало известно, как продвигается у «Зенита» поиск нового спонсора.

Легенда «Зенита» объявил о завершении карьеры.

«ЦСКА – команда гондонов!»: фанаты «Спартака» поприветствовали соперника на «Лукойл Арене».

Гол-шедевр Литвинова открыл счет в дерби «Спартак» – ЦСКА.

Кубок России. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) и вышел в суперфинал.

Сафонов поучаствовал в голевой комбинации «ПСЖ» в матче с «Баварией».

Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и вышел во 2-й финал подряд.

УЕФА не дал Сафонову приз лучшему игроку матча с «Баварией», несмотря на сейвы.

Сафонов установил рекорд России всех времен.