«Спартак» – в суперфинале, Сафонов – в финале, легенда «Зенита» завершает карьеру и другие новости

Болельщики «Реала» собрали 10 миллионов подписей за уход Мбаппе.
Раскрыта сумма, которую ЦСКА просит за Кисляка: «Переговоры идут».
Стало известно, как на самом деле Гинер лишился пальца.
Названы два клуба, которые хотят забрать Мостового у «Зенита».
«Спартаку» предложили подписать Мостового.
Стало известно, останется ли Кордоба в «Краснодаре».
Стало известно, как продвигается у «Зенита» поиск нового спонсора.
Легенда «Зенита» объявил о завершении карьеры.
«ЦСКА – команда гондонов!»: фанаты «Спартака» поприветствовали соперника на «Лукойл Арене».
Гол-шедевр Литвинова открыл счет в дерби «Спартак» – ЦСКА.
Кубок России. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) и вышел в суперфинал.
Сафонов поучаствовал в голевой комбинации «ПСЖ» в матче с «Баварией».
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и вышел во 2-й финал подряд.
УЕФА не дал Сафонову приз лучшему игроку матча с «Баварией», несмотря на сейвы.
Сафонов установил рекорд России всех времен.