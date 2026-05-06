  • Болельщики «Реала» собрали 10 миллионов подписей за уход Мбаппе

Болельщики «Реала» собрали 10 миллионов подписей за уход Мбаппе

6 мая, 10:30
9

Петиция болельщиков «Реала» с призывом к уходу Килиана Мбаппе набрала около 10 миллионов подписей.

Такой показатель был достигнут менее чем за сутки после публикации. Каждую минуту петицию подписывают в среднем от 10 до 20 тысяч человек. Изначально ее авторы рассчитывали собрать 200 тысяч подписей.

Ранее журналист Франсуа Галлардо сообщал о напряженной ситуации внутри команды. В частности, у Мбаппе возник конфликт с Винисиусом. Также утверждалось, что летом мать и агент игрока Файза Ламари может поставить руководству клуба ультиматум.

  • Мбаппе провел в этом сезоне 41 матч, забив 41 гол.
  • Французский нападающий является лучшим бомбардиром команды в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Мбаппе Килиан
Интерес
1778053516
Гнобят,гнобят нашего лягушонка франкисты!
Ответить
DENZILLO-Спартак
1778055836
чем не довольны то дурачки-человек забивает в каждом матче, оглушительный и умопомрачительный результат в истории футбола! ...опу ему целовать надо, а они петиции собирают...ку ку
Ответить
biber.ru
1778057215
Численность населения Испании 49,5 млн. Проголосовали 10 млн., это каждый 5-й житель. Скорее всего голосовали болельщики Реала со всего мира. Это ж как надо было офоршмачиться?
Ответить
Plyash
1778057940
Застрелись , Мбаппе ... Как же можно было так настроить против себя стольких людей ?
Ответить
BarStep
1778059198
Я тож пожалуй подпишусь.. Статисты (гы), внесите в статистику..
Ответить
odessakmv
1778077186
где бы раздутая звезда не играл везде заскандалился....
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1778079335
Все эти подписи для него,как мёртвому припарка
Ответить
Oldtrafford83
1778132060
Свергнуть диктатора!!!))
Ответить
