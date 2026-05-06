Болельщики «Реала» собрали 10 миллионов подписей за уход Мбаппе

Петиция болельщиков «Реала» с призывом к уходу Килиана Мбаппе набрала около 10 миллионов подписей.

Такой показатель был достигнут менее чем за сутки после публикации. Каждую минуту петицию подписывают в среднем от 10 до 20 тысяч человек. Изначально ее авторы рассчитывали собрать 200 тысяч подписей.

Ранее журналист Франсуа Галлардо сообщал о напряженной ситуации внутри команды. В частности, у Мбаппе возник конфликт с Винисиусом. Также утверждалось, что летом мать и агент игрока Файза Ламари может поставить руководству клуба ультиматум.