Болельщики «Реала» собрали 10 миллионов подписей за уход Мбаппе

Петиция болельщиков «Реала» с призывом к уходу Килиана Мбаппе набрала около 10 миллионов подписей.
Такой показатель был достигнут менее чем за сутки после публикации. Каждую минуту петицию подписывают в среднем от 10 до 20 тысяч человек. Изначально ее авторы рассчитывали собрать 200 тысяч подписей.
Ранее журналист Франсуа Галлардо сообщал о напряженной ситуации внутри команды. В частности, у Мбаппе возник конфликт с Винисиусом. Также утверждалось, что летом мать и агент игрока Файза Ламари может поставить руководству клуба ультиматум.
- Мбаппе провел в этом сезоне 41 матч, забив 41 гол.
- Французский нападающий является лучшим бомбардиром команды в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
