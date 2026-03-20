Кафу назвал игрока, превосходящего Месси, Роналду и Мбаппе

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу считает нападающего «Сантоса» Неймара более одаренным футболистом, чем форварды Лионель Месси из «Интер Майами», Криштиану Роналду из «Аль-Насра» и Килиан Мбаппе из «Реала».
«По моему мнению, Неймар лучше Месси. Но, возможно, у Месси лучше самоотдача.
В последних поколениях Неймар лучше всех остальных. У него больше навыков, лучше техника. Неймар превосходит Месси, превосходит Роналду, Мбаппе...
Неймар в плане способностей и технического мастерства превосходит обоих [и Месси, и Роналду]. А вот по самоотдаче лучший – Криштиану», – сказал Кафу.
- 34-летний Неймар в этом году провел 5 матчей за «Сантос», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- Его не включили в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи в марте.
Источник: UOL