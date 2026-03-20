Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кафу назвал игрока, превосходящего Месси, Роналду и Мбаппе

Сегодня, 08:53
3

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу считает нападающего «Сантоса» Неймара более одаренным футболистом, чем форварды Лионель Месси из «Интер Майами», Криштиану Роналду из «Аль-Насра» и Килиан Мбаппе из «Реала».

«По моему мнению, Неймар лучше Месси. Но, возможно, у Месси лучше самоотдача.

В последних поколениях Неймар лучше всех остальных. У него больше навыков, лучше техника. Неймар превосходит Месси, превосходит Роналду, Мбаппе...

Неймар в плане способностей и технического мастерства превосходит обоих [и Месси, и Роналду]. А вот по самоотдаче лучший – Криштиану», – сказал Кафу.

  • 34-летний Неймар в этом году провел 5 матчей за «Сантос», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
  • Его не включили в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи в марте.

Еще по теме:
Реакция Неймара на невызов в сборную Бразилии 2
Анчелотти ответил, есть ли шансы у Неймара сыграть на ЧМ-2026 1
Неймар может сыграть за сборную Бразилии впервые за 2,5 года
Источник: UOL
Бразилия. Серия А Интер Майами Аль-Наср Реал Сантос Кафу Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1773990357
Всё чётко разложил.
Ответить
pdorewerow
1773992353
lejnin
1774004635
Лучше не тот, кто более одарен (тот же Рональдиньо у Неймара по одаренности выигрывает вчистую), а тот, кто на 100% воспользуется своей одаренностью (Месси) или упорством (Роналду)...Поэтому они великие, а Неймар вечно сломанный подающий надежду
Ответить
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
1
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
6
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Все новости
Кафу назвал игрока, превосходящего Месси, Роналду и Мбаппе
08:53
3
Отец Жерсона пожаловался на фанатов бывшего клуба игрока
13 марта
Неймар может сыграть за сборную Бразилии впервые за 2,5 года
9 марта
ВидеоВ Бразилии трех экс-зенитовцев удалили в одном матче
9 марта
5
Повар Неймара подала на него в суд
7 марта
18
ФотоСамый богатый клуб Бразилии «Фламенго» назначил европейского тренера
6 марта
1
ФотоЛингард нашел новый клуб
6 марта
Чемпион Бразилии уволил тренера после победы со счетом 8:0
3 марта
Неймар высказался о танце после гола, посвященном Винисиусу
27 февраля
ФотоНеймар станцевал у углового флага в стиле Винисиуса
27 февраля
1
Коутиньо остался без клуба
21 февраля
Неймар сделал заявление насчет завершения карьеры
20 февраля
2
Анчелотти сделал важное заявление о своем будущем в сборной Бразилии
19 февраля
ВидеоНеймар сыграл впервые за два месяца и сделал ассист
16 февраля
ВидеоХалк сделал хет-трик, забив один из голов с 30 метров
15 февраля
6
Кариока объявил о завершении карьеры
31 января
2
Фото«Фламенго» совершил трансфер, побивший рекорд «Зенита»
30 января
1
Жерсон получил травму после ухода из «Зенита»
30 января
7
ВидеоЭкс-игрока «Зенита» раздели до трусов
26 января
5
Футболисты-рекордсмены по количеству матчей за карьеру
25 января
Жена Дугласа Сантоса повлияла на трансфер Кассьерры из «Зенита»
24 января
ФотоКассьерру представили в новом клубе
23 января
В сборной Бразилии приняли важное решение по Анчелотти
22 января
1
На экс-зенитовца Жерсона подали в суд: подробности
16 января
2
ВидеоНеймар показал личный самолет, вертолет и бэтмобиль
7 января
5
ФотоНеймар подписал новый контракт
7 января
1
Роберто Карлос прокомментировал информацию о сердечном приступе
1 января
1
Раскрыт клуб, где Неймар проведет 2026 год
1 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 