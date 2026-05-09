Луис Энрике сравнил Соболева с 2-кратным обладателем «Золотого мяча»

Вингер «Зенита» Луис Энрике сказал, чем его одноклубник Александр Соболев похож на легендарного бразильского форварда Роналдо.
– Джон Дуран назвал Соболева «Ronaldo fenomeno». Есть ли бразильские нападающие, которых можно всe-таки сравнить с Александром?
– Я не буду говорить, что Соболев похож на Роналдо, но по желанию и жажде забивать, стремлению быть в нужное время в нужном месте и голевому голоду у него есть сходства.
- 29-летний Соболев в этом сезоне забил 12 голов и сделал 3 ассиста в 36 матчах.
- Роналдо – 2-кратный чемпион мира и 2-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Бразилец поиграл за «Реал», «Барселону», «Милан», «Интер», ПСВ, «Крузейро» и «Коринтианс»
Источник: Metaratings