Азмун готов летом вернуться в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита», «Ростова» и «Рубина» Сердар Азмун может снова оказаться в России.

Агент 31-летнего иранца Мехди Хагитали допустил, что летом его клиент вернется в РПЛ.

«Сердар всегда рад вернуться в Россию! Возвращение этим летом, конечно, возможно. Если поступит хорошее предложение от клуба из РПЛ, то мы его рассмотрим.

На данный момент конкретных предложений по Азмуну нет, но он всегда был интересен российским клубам», – сказал агент.