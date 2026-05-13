Азмун готов летом вернуться в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита», «Ростова» и «Рубина» Сердар Азмун может снова оказаться в России.
Агент 31-летнего иранца Мехди Хагитали допустил, что летом его клиент вернется в РПЛ.
«Сердар всегда рад вернуться в Россию! Возвращение этим летом, конечно, возможно. Если поступит хорошее предложение от клуба из РПЛ, то мы его рассмотрим.
На данный момент конкретных предложений по Азмуну нет, но он всегда был интересен российским клубам», – сказал агент.
- Азмун выступал в РПЛ с 2013 по 2022 год.
- Затем он поиграл за «Байер» и «Рому», после чего отправился на Ближний Восток в эмиратский «Шабаб Аль-Ахли».
- В составе сборной Ирана форвард забил 57 голов и сделал 17 ассистов в 91 матче.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
