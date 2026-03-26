У Азмуна конфискуют имущество в Иране: подробности

Проблемы бывшего нападающего «Зенита», «Ростова» и «Рубина» Сердара Азмуна в Иране усугубляются.

Власти страны составили список иранцев, подозреваемых в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США».

У этих людей будет конфисковано все зарегистрированное имущество на территории Ирана. В данный список из 16 человек попал Азмун.