У Азмуна конфискуют имущество в Иране: подробности

Проблемы бывшего нападающего «Зенита», «Ростова» и «Рубина» Сердара Азмуна в Иране усугубляются.
Власти страны составили список иранцев, подозреваемых в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США».
У этих людей будет конфисковано все зарегистрированное имущество на территории Ирана. В данный список из 16 человек попал Азмун.
- Азмун выступал в РПЛ с 2013 по 2022 год.
- Затем он поиграл за «Байер» и «Рому», после чего отправился на Ближний Восток в эмиратский «Шабаб Аль-Ахли».
- В составе сборной Ирана Азмун забил 57 голов и сделал 17 ассистов в 91 матче.
- Пока неизвестно, сыграют ли иранцы на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.
Источник: Fars