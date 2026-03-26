У Азмуна конфискуют имущество в Иране: подробности

26 марта, 23:57
27

Проблемы бывшего нападающего «Зенита», «Ростова» и «Рубина» Сердара Азмуна в Иране усугубляются.

Власти страны составили список иранцев, подозреваемых в «поддержке сионистского режима и террористического правительства США».

У этих людей будет конфисковано все зарегистрированное имущество на территории Ирана. В данный список из 16 человек попал Азмун.

  • Азмун выступал в РПЛ с 2013 по 2022 год.
  • Затем он поиграл за «Байер» и «Рому», после чего отправился на Ближний Восток в эмиратский «Шабаб Аль-Ахли».
  • В составе сборной Ирана Азмун забил 57 голов и сделал 17 ассистов в 91 матче.
  • Пока неизвестно, сыграют ли иранцы на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

Источник: Fars
Semenycch
1774561977
Пока не понятно, в чем вина Азмуна.
рылы
1774564885
лучшего бомбардира в истории сборной раскулачивают! всех его лошадей конфискуют (а он их разводил). главное - за что? вряд ли он что-то сказал в пользу израиля - и против ирана. хотя, с другой стороны, у нас таких хватает, которых иноагентами признали. может и там так же. хз.
zigbert
1774588371
Может учтут заслуги перед страной?
Renn
1774591521
Ну тут поступят как наши соседи с Тимощуком скорее всего
