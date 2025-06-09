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Промес хочет вернуться в Нидерланды, но при одном условии

Сегодня, 16:41
3

Бывший спартаковец Квинси Промес рассматривает возможность возвращения в Нидерланды.

Он может вернуться для дачи показаний в суде, но только при условии, что его не арестуют.

33-летний футболист надеется, что это позволит ему возобновить карьеру в Европе на серьезном уровне.

Промес обещает сотрудничать с судом и отбыть тюремный срок, если ему назначат такое наказание.

  • Сейчас Квинси находится в ОАЭ и выступает за «Юнайтед» из Дубая.
  • В Нидерландах его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
  • Из-за уголовного преследования и невозможности вернуться в Россию Промесу не предложили продлить контракт со «Спартаком».

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Источник: De Telegraaf
ОАЭ. Про Лига Россия. Премьер-лига Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси
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Комментарии (3)
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Круче чем вареные яица
1749477601
Барыга должен сидеть.
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Интерес
1749477854
Во самомнение,он ещё нидерландской прокуратуре условия выдвигает!
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Semenycch
1749478675
Преступник ставит условия суду? Ты, наркоторговец, вообще кукухой поехал?
Ответить
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