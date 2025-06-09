Промес хочет вернуться в Нидерланды, но при одном условии

Бывший спартаковец Квинси Промес рассматривает возможность возвращения в Нидерланды.
Он может вернуться для дачи показаний в суде, но только при условии, что его не арестуют.
33-летний футболист надеется, что это позволит ему возобновить карьеру в Европе на серьезном уровне.
Промес обещает сотрудничать с судом и отбыть тюремный срок, если ему назначат такое наказание.
- Сейчас Квинси находится в ОАЭ и выступает за «Юнайтед» из Дубая.
- В Нидерландах его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Из-за уголовного преследования и невозможности вернуться в Россию Промесу не предложили продлить контракт со «Спартаком».
Источник: De Telegraaf