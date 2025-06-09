Промес хочет вернуться в Нидерланды, но при одном условии

Бывший спартаковец Квинси Промес рассматривает возможность возвращения в Нидерланды.

Он может вернуться для дачи показаний в суде, но только при условии, что его не арестуют.

33-летний футболист надеется, что это позволит ему возобновить карьеру в Европе на серьезном уровне.

Промес обещает сотрудничать с судом и отбыть тюремный срок, если ему назначат такое наказание.