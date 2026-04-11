  • Экс-тренер «Краснодара» Ивич продлил контракт с клубом из ОАЭ

Экс-тренер «Краснодара» Ивич продлил контракт с клубом из ОАЭ

11 апреля, 08:54

«Аль-Айн» объявил о заключении нового соглашения с главным тренером Владимиром Ивичем.

Стороны продлили контракт до лета 2028 года.

Клуб из ОАЭ уточнил, что это решение принято в рамках стратегии по укреплению тренерской стабильности.

  • Ивич возглавил «Аль-Айн» в феврале 2025 года.
  • До этого он более года работал в «Краснодаре».
  • Сообщалось, что вернуть тренера в Россию хотели «Спартак» и другие московские клубы.
  • «Аль‑Айн» лидирует в чемпионате ОАЭ с 56 очками в 22 турах.

Источник: «Бомбардир»
ОАЭ. Первый дивизион Аль-Айн Ивич Владимир
