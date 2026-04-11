Экс-тренер «Краснодара» Ивич продлил контракт с клубом из ОАЭ

«Аль-Айн» объявил о заключении нового соглашения с главным тренером Владимиром Ивичем.

Стороны продлили контракт до лета 2028 года.

Клуб из ОАЭ уточнил, что это решение принято в рамках стратегии по укреплению тренерской стабильности.