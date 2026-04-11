Экс-тренер «Краснодара» Ивич продлил контракт с клубом из ОАЭ

«Аль-Айн» объявил о заключении нового соглашения с главным тренером Владимиром Ивичем.
Стороны продлили контракт до лета 2028 года.
Клуб из ОАЭ уточнил, что это решение принято в рамках стратегии по укреплению тренерской стабильности.
- Ивич возглавил «Аль-Айн» в феврале 2025 года.
- До этого он более года работал в «Краснодаре».
- Сообщалось, что вернуть тренера в Россию хотели «Спартак» и другие московские клубы.
- «Аль‑Айн» лидирует в чемпионате ОАЭ с 56 очками в 22 турах.
Источник: «Бомбардир»