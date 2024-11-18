Промес забил прямым ударом со штрафного

Бывший спартаковец Квинси Промес снова отличился в составе «Дубай Юнайтед».

Он забил прямым ударом со штрафного в товарищеском матче с «Эмирейтс» (2:2).

«Спартак» летом не продлил контракт с Промесом.

Футболист находится в Дубае с февраля – он не смог оттуда уехать из-за проблем с законом.

Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.

На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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