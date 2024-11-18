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    Промес забил прямым ударом со штрафного

    Бывший спартаковец Квинси Промес снова отличился в составе «Дубай Юнайтед».

    Он забил прямым ударом со штрафного в товарищеском матче с «Эмирейтс» (2:2).

    • «Спартак» летом не продлил контракт с Промесом.
    • Футболист находится в Дубае с февраля – он не смог оттуда уехать из-за проблем с законом.
    • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
    • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.11.2024 22:54
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    Комментарии (5)
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    VVM1964
    1731960678
    Давай, Антоха - не теряй формы, мы тебя всё еще ждем !!!...
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    рылы
    1731961443
    стыдно за рылов! покрывают уголовника, назад ждут!
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