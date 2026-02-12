Введите ваш ник на сайте
Балотелли подвергся расистским оскорблениям в ОАЭ

12 февраля, 12:55
1

Нападающий «Аль-Иттифака» Марио Балотелли заявил, что столкнулся с расистскими оскорблениями в ОАЭ.

Это случилось в матче его команды с «Дубай Сити» (0:2) в матче Кубка федерации (аналог Кубка лиги).

«Я всегда осуждал все проявления расизма, но не ожидал столкнуться с ними здесь. Я надеюсь, что будут приняты серьезные меры, чтобы предотвратить такие случаи в будущем.

Сегодня во время матча меня несколько раз оскорбили на расовой почве. Мне неоднократно ухали и говорили: «Иди, поешь бананов».

Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе. Такое рода поведение нельзя нормализовать, оправдывать или игнорировать.

Я говорю об этом, чтобы привлечь внимание к проблеме – не только ради себя, но и ради каждого игрока, который сталкивался с подобным. Довольно», – написал Балотелли в социальной сети.

  • 35-летний нападающий перешел в «Аль-Иттифак» в январе этого года.
  • Он подписал с эмиратским клубом из первого дивизиона (второй по статусу лиги страны) контракт сроком до середины 2028 года.

Источник: «Бомбардир»
