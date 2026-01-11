Введите ваш ник на сайте
  • Балотелли подписал контракт с новым клубом – он занимает последнее место в своей лиге

Балотелли подписал контракт с новым клубом – он занимает последнее место в своей лиге

Вчера, 22:03
2

Нападающий Марио Балотелли на правах свободного агента перешел в эмиратский «Аль-Иттифак».

«Я здесь», – написал футболист в социальной сети, опубликовав сгенерированное искусственным интеллектом видео с подтверждением перехода в клуб из Дубая.

Бывший футболист сборной Италии был без команды с лета прошлого года после ухода из «Дженоа».

Источник: Football Italia
ОАЭ. Первый дивизион Трансферы Балотелли Марио
Комментарии (2)
Император Бомжей
1768159957
И по классике летом команду покинет, помню времена, был супер звездой, даже с Дзюбой в одной команде выступал)))
Ответить
bset
1768162279
Надо Балотелли во все учебники включить. Что будет, если к таланту не прикладывать усилия
Ответить
Главные новости
Батраков высказался об интересе «Барселоны» и «ПСЖ»
11:10
1
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
1
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
1
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
2
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
3
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
1
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Все новости
ФотоБалотелли подписал контракт с новым клубом – он занимает последнее место в своей лиге
Вчера, 22:03
2
Балотелли нашел новую команду
7 января
1
Фото36-летний Тадич подписал контракт с новым клубом
2025.08.08 18:18
ФотоПирло возглавил команду, за которую ранее играл Промес
2025.07.25 11:08
Реакция Азмуна на завершение конфликта Ирана и Израиля
2025.06.25 18:55
2
Каррера высказался о ситуации с Промесом
2025.06.13 12:54
1
Колыванов – о Промесе: «На него посмотришь – добрый мальчик»
2025.06.13 09:06
5
Губерниев – о сроке для Промеса: «Главное, чтобы «Спартак» его потом главным тренером не взял»
2025.06.13 08:25
4
Промес эмоционально высказался об уголовном преследовании в Нидерландах
2025.06.09 19:19
1
Реакция прокуратуры на желание Промеса вернуться в Нидерланды без ареста
2025.06.09 18:06
2
Промес хочет вернуться в Нидерланды, но при одном условии
2025.06.09 16:41
12
Промес оформил пента-трик в ОАЭ
2025.05.30 23:46
1
Промесу предложили контракт на сезон-2025/26
2025.05.15 12:57
3
Назван клуб, в который летом может перейти Промес
2025.05.13 07:50
3
ФотоЭкс-тренер «Краснодара» Ивич нашел новую команду
2025.02.04 17:43
4
Гендиректор «Юнайтед» – о Промесе в «Спартаке»: «Чистое инфоцыганство»
2025.01.30 19:30
1
Российский футболист переходит в «Аль-Иттифак»
2025.01.02 18:56
3
ВидеоПромес забил прямым ударом со штрафного
2024.11.18 22:54
4
ВидеоПромес забил третий гол за «Дубай Юнайтед»
2024.11.08 18:39
6
ВидеоПромес забил победный гол за «Юнайтед» в дебютном матче
2024.10.26 17:58
3
Промес дебютировал за клуб из Дубая
2024.10.26 16:20
25
Промеса разрешили внести в заявку нового клуба
2024.10.23 16:57
Клубу из ОАЭ не дают зарегистрировать Промеса
2024.09.25 21:21
2
В «Дубай Юнайтед» рассказали о зарплате Промеса
2024.09.07 15:23
11
«В Дубай Юнайтед» прокомментировали подписание Промеса
2024.09.06 08:56
2
Стала известна реакция «Спартака» на трансфер Промеса в клуб из ОАЭ
2024.09.05 22:46
4
ФотоПромес подписал контракт с новым клубом
2024.09.05 20:16
20
Промес нашел новую команду после ухода из «Спартака»
2024.09.04 16:16
19
Все новости
