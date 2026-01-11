Балотелли подписал контракт с новым клубом – он занимает последнее место в своей лиге

Нападающий Марио Балотелли на правах свободного агента перешел в эмиратский «Аль-Иттифак».
«Я здесь», – написал футболист в социальной сети, опубликовав сгенерированное искусственным интеллектом видео с подтверждением перехода в клуб из Дубая.
Бывший футболист сборной Италии был без команды с лета прошлого года после ухода из «Дженоа».
- «Аль-Иттифак» выступает в Первом дивизионе ОАЭ (вторая по статусу лига страны), где сейчас с 6 очками после 12 игр занимает последнее, 15-е место.
- Ранее 35-летний Балотелли играл среди прочего за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Марсель».
Источник: Football Italia