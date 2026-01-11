Балотелли подписал контракт с новым клубом – он занимает последнее место в своей лиге

Нападающий Марио Балотелли на правах свободного агента перешел в эмиратский «Аль-Иттифак».

«Я здесь», – написал футболист в социальной сети, опубликовав сгенерированное искусственным интеллектом видео с подтверждением перехода в клуб из Дубая.

Бывший футболист сборной Италии был без команды с лета прошлого года после ухода из «Дженоа».