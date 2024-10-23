Промеса разрешили внести в заявку нового клуба

Квинси Промес приблизился к дебюту за «Дубай Юнайтед».
Спустя семь недель после подписания контракта экс-игрока «Спартака» разрешили внести в заявку нового клуба.
«Вчера федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Надеемся, что он сможет дебютировать за клуб в матче против «Хатта», но окончательное решение будет за главным тренером.
Мы держим кулачки за Квинси, чтобы его дебют состоялся и, возможно, было дебютное голевое действие», – сказал генеральный директор «Юнайтед» Илие Чебану.
- Промес подписал контракт с клубом из ОАЭ 5 сентября.
- Он был свободным агентом после истечения договора со «Спартаком».
- Футболисту грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.