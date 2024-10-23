Промеса разрешили внести в заявку нового клуба

Квинси Промес приблизился к дебюту за «Дубай Юнайтед».

Спустя семь недель после подписания контракта экс-игрока «Спартака» разрешили внести в заявку нового клуба.

«Вчера федерация зарегистрировала Промеса за наш клуб. Надеемся, что он сможет дебютировать за клуб в матче против «Хатта», но окончательное решение будет за главным тренером.

Мы держим кулачки за Квинси, чтобы его дебют состоялся и, возможно, было дебютное голевое действие», – сказал генеральный директор «Юнайтед» Илие Чебану.