Академия Мамаева и Смолова в Дубае приостановила работу

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев подтвердил, что сейчас его академия в ОАЭ не работает.
«Да, наша академия [в Дубае] приостановила работу. Сейчас весь город: школы, банки и все объекты не работают. Мы тоже были вынуждены остановить тренировки. Это были рекомендации от государства.
На сегодняшний день рекомендации приостановить работу до четверга. Потом уже, ближе к этому дню, будем принимать решение по дальнейшей работе. Ждeм информации и разрешений от государства», – сказал Мамаев.
- Академия была открыта в январе 2023 года.
- Ее учредители – Мамаев и Федор Смолов.
- ОАЭ атакуют иранские вооруженные силы. Их цель – военные базы США.
- В результате ракетных ударов на территории Эмиратов погибли 3 человека, ранения получили 58 человек.
Источник: Metaratings