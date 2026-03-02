Академия Мамаева и Смолова в Дубае приостановила работу

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев подтвердил, что сейчас его академия в ОАЭ не работает.

«Да, наша академия [в Дубае] приостановила работу. Сейчас весь город: школы, банки и все объекты не работают. Мы тоже были вынуждены остановить тренировки. Это были рекомендации от государства.

На сегодняшний день рекомендации приостановить работу до четверга. Потом уже, ближе к этому дню, будем принимать решение по дальнейшей работе. Ждeм информации и разрешений от государства», – сказал Мамаев.