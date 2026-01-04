Мамаев назвал главное разочарование в 2025 году

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев определил главное разочарование в футболе в 2025 году.

«Главное разочарование в 2025 году – отсутствие «Торпедо» в РПЛ. Я очень хотел увидеть их в высшей лиге в новом сезоне, потому что для меня это родной клуб. Очень задевают их нынешние проблемы, все понимают, что у команды сейчас есть сложности.

Как я понимаю, ситуация понемногу разрешается, и в ближайшее время все в «Торпедо» должно стабилизироваться. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы обязательно увидим их в РПЛ», – сказал Мамаев.