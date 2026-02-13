Введите ваш ник на сайте
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму

Вчера, 17:18

«Торпедо» отдало полузащитника Александра Гуза в аренду в СКА-1938.

Этот клуб выступает в Первой лиге Беларуси.

«Арендное соглашение рассчитано до 31 декабря 2026 года. Ранее футболист выступал за «Ислочь» (Минский район) на правах аренды. Александр, желаем ярко проявить себя в новом клубе!» – говорится в сообщении «Торпедо».

В 2025 году 21-летний Гуз провел за «Ислочь» 26 матчей, отметился 1 ассистом.

На его счету 9 матчей за молодежную сборную Беларуси.

  • Гуз стал 9-м игроком, покинувшим «Торпедо» в это трансферное окно.
  • Черно-белые при этом подписал 12 новичков, а еще 1 футболиста вернули из аренды.

Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Беларусь. Первая лига Трансферы Ислочь Торпедо Энергетик-БГУ Гуз Александр
Комментарии (0)
