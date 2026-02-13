«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму

«Торпедо» отдало полузащитника Александра Гуза в аренду в СКА-1938.
Этот клуб выступает в Первой лиге Беларуси.
«Арендное соглашение рассчитано до 31 декабря 2026 года. Ранее футболист выступал за «Ислочь» (Минский район) на правах аренды. Александр, желаем ярко проявить себя в новом клубе!» – говорится в сообщении «Торпедо».
В 2025 году 21-летний Гуз провел за «Ислочь» 26 матчей, отметился 1 ассистом.
На его счету 9 матчей за молодежную сборную Беларуси.
- Гуз стал 9-м игроком, покинувшим «Торпедо» в это трансферное окно.
- Черно-белые при этом подписал 12 новичков, а еще 1 футболиста вернули из аренды.
Источник: официальный сайт «Торпедо»