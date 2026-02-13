Хавбек «Ростова» не включил «Спартак» в число топ-клубов

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил нынешний статус «Спартака».

– Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом. В топе у него ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». Можешь ли ты назвать свой топ?

– Я согласен с Аршавиным. «Зенит» является номером один, за последние 10 они выиграли кучу титулов, ЦСКА тоже. «Краснодар» чемпион сейчас. Если этот клуб еще 1-2 раза станет выиграет чемпионат, то все станут называть его топовым.

– Да, но про «Спартак» знает каждый любитель футбола.

– В 2017 году они стали чемпионами, правильно? Уже 8-9 лет прошло. «Спартак» любят везде, но скорее за былые заслуги. Это народная команда. Мы даже в «Ростове» чувствуем это. Когда приезжает «Спартак», то болельщиков больше приходит. На бумаге и по фактам они уже давно не чемпионы, но я бы включил их в свой топ-6, как и «Динамо» с «Локомотивом».