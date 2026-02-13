Введите ваш ник на сайте
Хавбек «Ростова» не включил «Спартак» в число топ-клубов

Вчера, 17:52
36

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил нынешний статус «Спартака».

– Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом. В топе у него ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». Можешь ли ты назвать свой топ?

Я согласен с Аршавиным. «Зенит» является номером один, за последние 10 они выиграли кучу титулов, ЦСКА тоже. «Краснодар» чемпион сейчас. Если этот клуб еще 1-2 раза станет выиграет чемпионат, то все станут называть его топовым.

– Да, но про «Спартак» знает каждый любитель футбола.

– В 2017 году они стали чемпионами, правильно? Уже 8-9 лет прошло. «Спартак» любят везде, но скорее за былые заслуги. Это народная команда. Мы даже в «Ростове» чувствуем это. Когда приезжает «Спартак», то болельщиков больше приходит. На бумаге и по фактам они уже давно не чемпионы, но я бы включил их в свой топ-6, как и «Динамо» с «Локомотивом».

  • С 2004 года «Спартак» по 1 разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
  • В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место с 29 очками после 18 туров.
  • Ранее Аршавин сказал, почему «Спартак» перестал быть топ-клубом.

Экс-психолог академии «Зенита»: «Была дважды в академии «Спартака» – ничего не почерпнула»
Семенов – о «Спартаке»: «Такая оборона не выигрывает титулы» 5
Канчельскис сказал, за что поборется «Спартак» во второй части сезона 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Байрамян Хорен
ZAITZEFF2011
1770997915
Полностью согласен. На данный момент это не топ России. Только народный и за былые заслуги.
Ответить
Прокс
1770998762
Москва-Швейный недоклуб,топ Пердива!!!
Ответить
Спартач80
1770998857
А кто такой Байрамян, что рассуждать о топах?...
Ответить
FCSpartakM
1771000096
я правильно понимаю, что цска, который 10 лет не чемпион у него топ -клуб? Кек.
Ответить
Нейтральный болельщик
1771000945
Спартак всегда будет считаться топ клубом так же как и Ман Юнайтед и Милан считаются топами в своих странах не зависимо от результатов
Ответить
шахта Заполярная
1771002338
Странно получается по чипсоеду, Краснодар за все время один титул, топ клуб. Локо, три чемпионства и девять кубков, не топ. Цска тринадцать чемпионств последнее в 2016 и четырнадцать кубков, топ клуб. Спартак двадцать два чемпионства, последнее в 2017 и десять кубков, не топ клуб. Зенит одиннадцать чемпионств и шесть кубков, топ клуб По каким параметрам чипсоед определяет, я не могу понять. Получается, кто на первых трех местах в середине чемпионата, тот ТОП, ОРИГИНАЛЬНО. Считал только чемпионства и наш кубок
Ответить
Сам_себе_сказал
1771002556
Кто борется за чемпионство на протяжении многих лет тот является топ клубом
Ответить
timon2401
1771003753
Т.е. «Манчестер Юнайтед» тоже не топ??? Он же давно не чемпион?? «Атлетико», «Ювентус»... Они же давно чемпионами не были?! «Боруссия» с 2012 не выигрывала чемпионат Германии, тоже не топ!?)) Всегда думал, что «топ» означает количество людей, переживающих именно за этот проект... Ничего личного, но на «Краснодар» ходят только в Краснодаре, на «Зенит» только в Питере… На «Спартак» во всех городах...
Ответить
ziborock
1771005125
Читаем заголовок: "Хавбек «Ростова» не включил «Спартак» в число топ-клубов" А теперь читаем статью: "Байрамян: ...я бы включил их (Cпартак) в свой топ-6, как и «Динамо» с «Локомотивом". Из рубрики "Найди 10 отличий". P.S. Самое интересное что автору статьи в "источнике", некоему Виталию Бородину - 19 лет!!! Да давайте уже всех школьников здесь копипастить!)))
Ответить
Айболид
1771006325
тут главное не реальное положение дел , а реакция секты на заголовок . (не удивили).
Ответить
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
4
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
Отец «русского Холанда» прояснил его будущее
00:22
В «Динамо» разочарованы Миранчуком
00:14
1
Слуцкий назвал лучшего комментатора России
00:02
«Волк в овечьей шкуре»: «Спартак» призвали избавиться от Реброва
Вчера, 23:42
3
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Реакция Черданцева на олимпийский прокат фигуриста Гуменника
Вчера, 23:24
2
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
«Рубин» перехватывает у «Локо» нападающего «Крыльев Советов»
Вчера, 22:28
ЦСКА улучшит предложение по форварду «Баии» до 14 миллионов
Вчера, 22:22
9
Определен самый популярный автомобиль среди игроков «Зенита»
Вчера, 22:10
5
Знаменитый европейский агент отказался от Тюкавина: «Статус изгоя дает отрицательный фактор»
Вчера, 21:37
3
Реакция Генича на нового тренера «Динамо»
Вчера, 21:11
1
Фанаты «Зенита» определили главного соперника в чемпионской гонке
Вчера, 21:03
6
ЦСКА предложил 11 миллионов за уругвайского форварда
Вчера, 20:47
3
Экс-судья РПЛ Мешков нашел новую работу
Вчера, 20:32
5
Степашин рассказал, как он спас Бабаева от трансфера в «Спартак»
Вчера, 20:15
15
«Газпром» принял серьезное решение по Миллеру
Вчера, 20:02
21
Осинькин пожаловался на комплектование «Сочи»
Вчера, 19:31
2
Фото«Зенит» получил престижную награду из рук Боярского
Вчера, 19:11
12
ФотоРоссиянин попал в символическую сборную из игроков, выступавших только за один клуб
Вчера, 18:34
2
Тюкавин сказал, готов ли биться за тренеров «Динамо»
Вчера, 18:32
Березовский назвал двух лучших вратарей РПЛ
Вчера, 18:28
ФотоАутсайдер Первой лиги пополнился игроком «Спартака»
Вчера, 18:10
2
Черчесов рассказал, как получить «настоящего» Дзюбу
Вчера, 17:59
4
Хавбек «Ростова» не включил «Спартак» в число топ-клубов
Вчера, 17:52
36
Экс-психолог академии «Зенита»: «Была дважды в академии «Спартака» – ничего не почерпнула»
Вчера, 17:44
5
