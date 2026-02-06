Аршавин сказал, почему «Спартак» перестал быть топ-клубом

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о статусе «Спартака».

– Возвращаясь к «Спартаку», вам не кажется, что команда теряет свою идентичность?

– Люди моего поколения ассоциируют «Спартак» с красивым футболом – с короткими пасами, стеночками, забеганиями. Так играли Титов, Пятницкий, Цымбаларь. Но спустя 20 лет об этом можно забыть. «Спартак» за эти годы один раз стал чемпионом. О чем мы говорим? Накинем еще очко за Кубок, хорошо.

Недавно на английском телевидении услышал мысль: «Чего вы ждете от «Манчестер Юнайтед»? Вы думаете, что это команда, которая была при Фергюсоне. Но этого нет уже больше 10 лет. Они средние, не топ – а чтобы побеждать, нужно стать топом».

То же самое можно сказать и про «Спартак». Эмблема, история – все есть, но чемпионский футбол за 20 лет показали один раз.