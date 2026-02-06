Введите ваш ник на сайте
Аршавин сказал, почему «Спартак» перестал быть топ-клубом

Сегодня, 07:50
27

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о статусе «Спартака».

– Возвращаясь к «Спартаку», вам не кажется, что команда теряет свою идентичность?

– Люди моего поколения ассоциируют «Спартак» с красивым футболом – с короткими пасами, стеночками, забеганиями. Так играли Титов, Пятницкий, Цымбаларь. Но спустя 20 лет об этом можно забыть. «Спартак» за эти годы один раз стал чемпионом. О чем мы говорим? Накинем еще очко за Кубок, хорошо.

Недавно на английском телевидении услышал мысль: «Чего вы ждете от «Манчестер Юнайтед»? Вы думаете, что это команда, которая была при Фергюсоне. Но этого нет уже больше 10 лет. Они средние, не топ – а чтобы побеждать, нужно стать топом».

То же самое можно сказать и про «Спартак». Эмблема, история – все есть, но чемпионский футбол за 20 лет показали один раз.

  • С 2004 года «Спартак» по 1 разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
  • В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место с 29 очками после 18 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей
BarStep
1770354771
Ну и чего тут спорить?! Сказал как есть… Хрюндели, но хоть один раз, без своего чванства, чипсоедства, газпромфсёкупил и пр., скажите что Андрюха прав на все 100 и Спартак реально позорище российского футбола последние 20 с гаком лет! Только коротко: да/нет, а то начнете опусы писать, а я человек занятОй, нет времени всякую куйню читать :))
Ответить
рылы
1770357012
"но чемпионский футбол за 20 лет показали один раз" не показали. просто так удачно для тарасятника сошлись звёзды. в зените и цска в том сезоне были глобальные перестройки. т.е., это мы были слабы - а не хряки сильны. ну для примера: перед стартом этого сезона у нас ушёл виллаш-боаш, халк и гарай с ансальди. пришёл луческу и зимой продал витселя. зато завёз эрнани и новосельцева. думаю, даже спартач80 и шахта из бачка догадаются, насколько серьёзными были потери. хряки же показали просто позорный футбол, чуть ли не половина их матчей закончилась 1:0. плюс судьи тащили, пенальти на последних минутах ставили, либо реально фартило в добавленное время. но 90 минут бегали овощами и забить не могли.
Ответить
Taps
1770359073
Разворовали и пропили ...
Ответить
Foxitkuban
1770361753
Хм. Иногда и Шава что-то дельное говорит, однако.
Ответить
VVM1964
1770364990
Дался тебе Спартак - о "юбиляре" лучше поговори! У всех бывают взлеты, падения и скажем -"серьнькая" полоса ! Не век вам на олимпе восседать, да и что-то мне подсказывает, ваше время уже тоже - если ещё и не ушло полностью, то движуха идёт в этом направлении!...
Ответить
NewLife
1770366813
Уберите Газпром и конфликт интересов из футбола и по-другому запоете, придурки.
Ответить
Бумбраш
1770369547
А не хочет ентот ногомячер рассказать про идентичность зинки?
Ответить
