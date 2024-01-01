Белоруссия. Первая лига 2024
Волна Пинск
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Шахтер-2
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Нива Долбизно
- : -
Слоним-2017
Не начался
Барановичи
- : -
Лида
Не начался
Энергетик-БГУ
- : -
Белшина
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Молодечно
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Бумпром
Не начался
Островец
- : -
Локомотив Г
Не начался
Макслайн
- : -
Орша
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
БАТЭ-2
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
Локомотив Г
- : -
Шахтер-2
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
Островец
Не начался
Лида
- : -
Молодечно
Не начался
Орша
- : -
Барановичи
Не начался
Слоним-2017
- : -
Макслайн
Не начался
АБФФ U-17
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Бумпром
- : -
Волна Пинск
Не начался
Белшина
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Волна Пинск
- : -
Белшина
Не начался
Нива Долбизно
- : -
Бумпром
Не начался
Макслайн
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Барановичи
- : -
Слоним-2017
Не начался
Молодечно
- : -
Орша
Не начался
Островец
- : -
Лида
Не начался
Шахтер-2
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
БАТЭ-2
- : -
Локомотив Г
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Локомотив Г
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Лида
- : -
Шахтер-2
Не начался
Орша
- : -
Островец
Не начался
Слоним-2017
- : -
Молодечно
Не начался
АБФФ U-17
- : -
Барановичи
Не начался
Бумпром
- : -
Макслайн
Не начался
Белшина
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Волна Пинск
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
Волна Пинск
Не начался
Нива Долбизно
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Макслайн
- : -
Белшина
Не начался
Барановичи
- : -
Бумпром
Не начался
Молодечно
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Островец
- : -
Слоним-2017
Не начался
Шахтер-2
- : -
Орша
Не начался
БАТЭ-2
- : -
Лида
Не начался
Локомотив Г
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Динамо-2 Минск
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
Лида
- : -
Локомотив Г
Не начался
Орша
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Слоним-2017
- : -
Шахтер-2
Не начался
АБФФ U-17
- : -
Островец
Не начался
Бумпром
- : -
Молодечно
Не начался
Белшина
- : -
Барановичи
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Макслайн
Не начался
Волна Пинск
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Макслайн
- : -
Волна Пинск
Не начался
Барановичи
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Молодечно
- : -
Белшина
Не начался
Островец
- : -
Бумпром
Не начался
Шахтер-2
- : -
АБФФ U-17
Не начался
БАТЭ-2
- : -
Слоним-2017
Не начался
Локомотив Г
- : -
Орша
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
Лида
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Лида
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
Орша
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Слоним-2017
- : -
Локомотив Г
Не начался
АБФФ U-17
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Бумпром
- : -
Шахтер-2
Не начался
Белшина
- : -
Островец
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Молодечно
Не начался
Волна Пинск
- : -
Барановичи
Не начался
Нива Долбизно
- : -
Макслайн
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
Макслайн
Не начался
Барановичи
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Молодечно
- : -
Волна Пинск
Не начался
Островец
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Шахтер-2
- : -
Белшина
Не начался
БАТЭ-2
- : -
Бумпром
Не начался
Локомотив Г
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
Слоним-2017
Не начался
Лида
- : -
Орша
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Орша
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
Слоним-2017
- : -
Лида
Не начался
АБФФ U-17
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Бумпром
- : -
Локомотив Г
Не начался
Белшина
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Шахтер-2
Не начался
Волна Пинск
- : -
Островец
Не начался
Нива Долбизно
- : -
Молодечно
Не начался
Макслайн
- : -
Барановичи
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
Барановичи
Не начался
Молодечно
- : -
Макслайн
Не начался
Островец
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Шахтер-2
- : -
Волна Пинск
Не начался
БАТЭ-2
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Локомотив Г
- : -
Белшина
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
Бумпром
Не начался
Лида
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Орша
- : -
Слоним-2017
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Слоним-2017
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
АБФФ U-17
- : -
Орша
Не начался
Бумпром
- : -
Лида
Не начался
Белшина
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Локомотив Г
Не начался
Волна Пинск
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Нива Долбизно
- : -
Шахтер-2
Не начался
Макслайн
- : -
Островец
Не начался
Барановичи
- : -
Молодечно
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
Молодечно
Не начался
Островец
- : -
Барановичи
Не начался
Шахтер-2
- : -
Макслайн
Не начался
БАТЭ-2
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Локомотив Г
- : -
Волна Пинск
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Лида
- : -
Белшина
Не начался
Орша
- : -
Бумпром
Не начался
Слоним-2017
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
АБФФ U-17
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
Бумпром
- : -
Слоним-2017
Не начался
Белшина
- : -
Орша
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Лида
Не начался
Волна Пинск
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Нива Долбизно
- : -
Локомотив Г
Не начался
Макслайн
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Барановичи
- : -
Шахтер-2
Не начался
Молодечно
- : -
Островец
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Белшина
- : -
Слоним-2017
Не начался
Бумпром
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Энергетик-БГУ
- : -
Островец
Не начался
Молодечно
- : -
Шахтер-2
Не начался
Барановичи
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Макслайн
- : -
Локомотив Г
Не начался
Нива Долбизно
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Волна Пинск
- : -
Лида
Не начался
Орша
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Бумпром
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
АБФФ U-17
- : -
Белшина
Не начался
Слоним-2017
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Орша
- : -
Волна Пинск
Не начался
Лида
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
Макслайн
Не начался
Локомотив Г
- : -
Барановичи
Не начался
БАТЭ-2
- : -
Молодечно
Не начался
Шахтер-2
- : -
Островец
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
Шахтер-2
Не начался
Островец
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Молодечно
- : -
Локомотив Г
Не начался
Барановичи
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Макслайн
- : -
Лида
Не начался
Нива Долбизно
- : -
Орша
Не начался
Волна Пинск
- : -
Слоним-2017
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Белшина
- : -
Бумпром
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Белшина
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
Бумпром
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
АБФФ U-17
- : -
Волна Пинск
Не начался
Слоним-2017
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Орша
- : -
Макслайн
Не начался
Лида
- : -
Барановичи
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
Молодечно
Не начался
Локомотив Г
- : -
Островец
Не начался
БАТЭ-2
- : -
Шахтер-2
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Шахтер-2
- : -
Локомотив Г
Не начался
Островец
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Молодечно
- : -
Лида
Не начался
Барановичи
- : -
Орша
Не начался
Макслайн
- : -
Слоним-2017
Не начался
Нива Долбизно
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Волна Пинск
- : -
Бумпром
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Белшина
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
Белшина
- : -
Волна Пинск
Не начался
Бумпром
- : -
Нива Долбизно
Не начался
АБФФ U-17
- : -
Макслайн
Не начался
Слоним-2017
- : -
Барановичи
Не начался
Орша
- : -
Молодечно
Не начался
Лида
- : -
Островец
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
Шахтер-2
Не начался
Локомотив Г
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
Локомотив Г
Не начался
БАТЭ-2
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Шахтер-2
- : -
Лида
Не начался
Островец
- : -
Орша
Не начался
Молодечно
- : -
Слоним-2017
Не начался
Барановичи
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Макслайн
- : -
Бумпром
Не начался
Нива Долбизно
- : -
Белшина
Не начался
Волна Пинск
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Волна Пинск
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Белшина
- : -
Макслайн
Не начался
Бумпром
- : -
Барановичи
Не начался
АБФФ U-17
- : -
Молодечно
Не начался
Слоним-2017
- : -
Островец
Не начался
Орша
- : -
Шахтер-2
Не начался
Лида
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
Локомотив Г
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Локомотив Г
- : -
Лида
Не начался
БАТЭ-2
- : -
Орша
Не начался
Шахтер-2
- : -
Слоним-2017
Не начался
Островец
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Молодечно
- : -
Бумпром
Не начался
Барановичи
- : -
Белшина
Не начался
Макслайн
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Нива Долбизно
- : -
Волна Пинск
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Нива Долбизно
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
Волна Пинск
- : -
Макслайн
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Барановичи
Не начался
Белшина
- : -
Молодечно
Не начался
Бумпром
- : -
Островец
Не начался
АБФФ U-17
- : -
Шахтер-2
Не начался
Слоним-2017
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Орша
- : -
Локомотив Г
Не начался
Лида
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
Лида
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
Орша
Не начался
Локомотив Г
- : -
Слоним-2017
Не начался
БАТЭ-2
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Шахтер-2
- : -
Бумпром
Не начался
Островец
- : -
Белшина
Не начался
Молодечно
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Барановичи
- : -
Волна Пинск
Не начался
Макслайн
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Макслайн
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
Нива Долбизно
- : -
Барановичи
Не начался
Волна Пинск
- : -
Молодечно
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Островец
Не начался
Белшина
- : -
Шахтер-2
Не начался
Бумпром
- : -
БАТЭ-2
Не начался
АБФФ U-17
- : -
Локомотив Г
Не начался
Слоним-2017
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Орша
- : -
Лида
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
Орша
Не начался
Лида
- : -
Слоним-2017
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Локомотив Г
- : -
Бумпром
Не начался
БАТЭ-2
- : -
Белшина
Не начался
Шахтер-2
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Островец
- : -
Волна Пинск
Не начался
Молодечно
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Барановичи
- : -
Макслайн
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Барановичи
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
Макслайн
- : -
Молодечно
Не начался
Нива Долбизно
- : -
Островец
Не начался
Волна Пинск
- : -
Шахтер-2
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Белшина
- : -
Локомотив Г
Не начался
Бумпром
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
АБФФ U-17
- : -
Лида
Не начался
Слоним-2017
- : -
Орша
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
Слоним-2017
Не начался
Орша
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Лида
- : -
Бумпром
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
Белшина
Не начался
Локомотив Г
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
БАТЭ-2
- : -
Волна Пинск
Не начался
Шахтер-2
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Островец
- : -
Макслайн
Не начался
Молодечно
- : -
Барановичи
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Молодечно
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
Барановичи
- : -
Островец
Не начался
Макслайн
- : -
Шахтер-2
Не начался
Нива Долбизно
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Волна Пинск
- : -
Локомотив Г
Не начался
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Белшина
- : -
Лида
Не начался
Бумпром
- : -
Орша
Не начался
АБФФ U-17
- : -
Слоним-2017
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024
Энергетик-БГУ
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Слоним-2017
- : -
Бумпром
Не начался
Орша
- : -
Белшина
Не начался
Лида
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Динамо-2 Минск
- : -
Волна Пинск
Не начался
Локомотив Г
- : -
Нива Долбизно
Не начался
БАТЭ-2
- : -
Макслайн
Не начался
Шахтер-2
- : -
Барановичи
Не начался
Островец
- : -
Молодечно
Не начался