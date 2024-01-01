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Белоруссия. Первая лига
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Белоруссия. Первая лига 2024/2024 – расписание матчей

Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
Сегодня, 17:30
Волна Пинск
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
27 апреля, 14:00
Шахтер-2
- : -
БАТЭ-2
Не начался
27 апреля, 15:00
Нива Долбизно
- : -
Слоним-2017
Не начался
27 апреля, 16:00
Барановичи
- : -
Лида
Не начался
27 апреля, 17:30
Энергетик-БГУ
- : -
Белшина
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
28 апреля, 13:00
Молодечно
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
28 апреля, 14:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Бумпром
Не начался
28 апреля, 16:00
Островец
- : -
Локомотив Г
Не начался
28 апреля, 17:00
Макслайн
- : -
Орша
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
3 мая, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
3 мая, 00:00
Локомотив Г
- : -
Шахтер-2
Не начался
3 мая, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
Островец
Не начался
3 мая, 00:00
Лида
- : -
Молодечно
Не начался
3 мая, 00:00
Орша
- : -
Барановичи
Не начался
3 мая, 00:00
Слоним-2017
- : -
Макслайн
Не начался
3 мая, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Нива Долбизно
Не начался
3 мая, 00:00
Бумпром
- : -
Волна Пинск
Не начался
3 мая, 00:00
Белшина
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
11 мая, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
11 мая, 00:00
Волна Пинск
- : -
Белшина
Не начался
11 мая, 00:00
Нива Долбизно
- : -
Бумпром
Не начался
11 мая, 00:00
Макслайн
- : -
АБФФ U-17
Не начался
11 мая, 00:00
Барановичи
- : -
Слоним-2017
Не начался
11 мая, 00:00
Молодечно
- : -
Орша
Не начался
11 мая, 00:00
Островец
- : -
Лида
Не начался
11 мая, 00:00
Шахтер-2
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
11 мая, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Локомотив Г
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
18 мая, 00:00
Локомотив Г
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
18 мая, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
БАТЭ-2
Не начался
18 мая, 00:00
Лида
- : -
Шахтер-2
Не начался
18 мая, 00:00
Орша
- : -
Островец
Не начался
18 мая, 00:00
Слоним-2017
- : -
Молодечно
Не начался
18 мая, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Барановичи
Не начался
18 мая, 00:00
Бумпром
- : -
Макслайн
Не начался
18 мая, 00:00
Белшина
- : -
Нива Долбизно
Не начался
18 мая, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Волна Пинск
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
25 мая, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
Волна Пинск
Не начался
25 мая, 00:00
Нива Долбизно
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
25 мая, 00:00
Макслайн
- : -
Белшина
Не начался
25 мая, 00:00
Барановичи
- : -
Бумпром
Не начался
25 мая, 00:00
Молодечно
- : -
АБФФ U-17
Не начался
25 мая, 00:00
Островец
- : -
Слоним-2017
Не начался
25 мая, 00:00
Шахтер-2
- : -
Орша
Не начался
25 мая, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Лида
Не начался
25 мая, 00:00
Локомотив Г
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
1 июня, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
1 июня, 00:00
Лида
- : -
Локомотив Г
Не начался
1 июня, 00:00
Орша
- : -
БАТЭ-2
Не начался
1 июня, 00:00
Слоним-2017
- : -
Шахтер-2
Не начался
1 июня, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Островец
Не начался
1 июня, 00:00
Бумпром
- : -
Молодечно
Не начался
1 июня, 00:00
Белшина
- : -
Барановичи
Не начался
1 июня, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Макслайн
Не начался
1 июня, 00:00
Волна Пинск
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
8 июня, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
Нива Долбизно
Не начался
8 июня, 00:00
Макслайн
- : -
Волна Пинск
Не начался
8 июня, 00:00
Барановичи
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
8 июня, 00:00
Молодечно
- : -
Белшина
Не начался
8 июня, 00:00
Островец
- : -
Бумпром
Не начался
8 июня, 00:00
Шахтер-2
- : -
АБФФ U-17
Не начался
8 июня, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Слоним-2017
Не начался
8 июня, 00:00
Локомотив Г
- : -
Орша
Не начался
8 июня, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
Лида
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
15 июня, 00:00
Лида
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
15 июня, 00:00
Орша
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
15 июня, 00:00
Слоним-2017
- : -
Локомотив Г
Не начался
15 июня, 00:00
АБФФ U-17
- : -
БАТЭ-2
Не начался
15 июня, 00:00
Бумпром
- : -
Шахтер-2
Не начался
15 июня, 00:00
Белшина
- : -
Островец
Не начался
15 июня, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Молодечно
Не начался
15 июня, 00:00
Волна Пинск
- : -
Барановичи
Не начался
15 июня, 00:00
Нива Долбизно
- : -
Макслайн
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
22 июня, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
Макслайн
Не начался
22 июня, 00:00
Барановичи
- : -
Нива Долбизно
Не начался
22 июня, 00:00
Молодечно
- : -
Волна Пинск
Не начался
22 июня, 00:00
Островец
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
22 июня, 00:00
Шахтер-2
- : -
Белшина
Не начался
22 июня, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Бумпром
Не начался
22 июня, 00:00
Локомотив Г
- : -
АБФФ U-17
Не начался
22 июня, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
Слоним-2017
Не начался
22 июня, 00:00
Лида
- : -
Орша
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
29 июня, 00:00
Орша
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
29 июня, 00:00
Слоним-2017
- : -
Лида
Не начался
29 июня, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
29 июня, 00:00
Бумпром
- : -
Локомотив Г
Не начался
29 июня, 00:00
Белшина
- : -
БАТЭ-2
Не начался
29 июня, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Шахтер-2
Не начался
29 июня, 00:00
Волна Пинск
- : -
Островец
Не начался
29 июня, 00:00
Нива Долбизно
- : -
Молодечно
Не начался
29 июня, 00:00
Макслайн
- : -
Барановичи
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
6 июля, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
Барановичи
Не начался
6 июля, 00:00
Молодечно
- : -
Макслайн
Не начался
6 июля, 00:00
Островец
- : -
Нива Долбизно
Не начался
6 июля, 00:00
Шахтер-2
- : -
Волна Пинск
Не начался
6 июля, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
6 июля, 00:00
Локомотив Г
- : -
Белшина
Не начался
6 июля, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
Бумпром
Не начался
6 июля, 00:00
Лида
- : -
АБФФ U-17
Не начался
6 июля, 00:00
Орша
- : -
Слоним-2017
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
20 июля, 00:00
Слоним-2017
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
20 июля, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Орша
Не начался
20 июля, 00:00
Бумпром
- : -
Лида
Не начался
20 июля, 00:00
Белшина
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
20 июля, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Локомотив Г
Не начался
20 июля, 00:00
Волна Пинск
- : -
БАТЭ-2
Не начался
20 июля, 00:00
Нива Долбизно
- : -
Шахтер-2
Не начался
20 июля, 00:00
Макслайн
- : -
Островец
Не начался
20 июля, 00:00
Барановичи
- : -
Молодечно
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
27 июля, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
Молодечно
Не начался
27 июля, 00:00
Островец
- : -
Барановичи
Не начался
27 июля, 00:00
Шахтер-2
- : -
Макслайн
Не начался
27 июля, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Нива Долбизно
Не начался
27 июля, 00:00
Локомотив Г
- : -
Волна Пинск
Не начался
27 июля, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
27 июля, 00:00
Лида
- : -
Белшина
Не начался
27 июля, 00:00
Орша
- : -
Бумпром
Не начался
27 июля, 00:00
Слоним-2017
- : -
АБФФ U-17
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
31 июля, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
31 июля, 00:00
Бумпром
- : -
Слоним-2017
Не начался
31 июля, 00:00
Белшина
- : -
Орша
Не начался
31 июля, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Лида
Не начался
31 июля, 00:00
Волна Пинск
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
31 июля, 00:00
Нива Долбизно
- : -
Локомотив Г
Не начался
31 июля, 00:00
Макслайн
- : -
БАТЭ-2
Не начался
31 июля, 00:00
Барановичи
- : -
Шахтер-2
Не начался
31 июля, 00:00
Молодечно
- : -
Островец
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
4 августа, 00:00
Белшина
- : -
Слоним-2017
Не начался
4 августа, 00:00
Бумпром
- : -
АБФФ U-17
Не начался
4 августа, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
Островец
Не начался
4 августа, 00:00
Молодечно
- : -
Шахтер-2
Не начался
4 августа, 00:00
Барановичи
- : -
БАТЭ-2
Не начался
4 августа, 00:00
Макслайн
- : -
Локомотив Г
Не начался
4 августа, 00:00
Нива Долбизно
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
4 августа, 00:00
Волна Пинск
- : -
Лида
Не начался
4 августа, 14:00
Орша
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
10 августа, 00:00
Бумпром
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
10 августа, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Белшина
Не начался
10 августа, 00:00
Слоним-2017
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
10 августа, 00:00
Орша
- : -
Волна Пинск
Не начался
10 августа, 00:00
Лида
- : -
Нива Долбизно
Не начался
10 августа, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
Макслайн
Не начался
10 августа, 00:00
Локомотив Г
- : -
Барановичи
Не начался
10 августа, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Молодечно
Не начался
10 августа, 00:00
Шахтер-2
- : -
Островец
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
17 августа, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
Шахтер-2
Не начался
17 августа, 00:00
Островец
- : -
БАТЭ-2
Не начался
17 августа, 00:00
Молодечно
- : -
Локомотив Г
Не начался
17 августа, 00:00
Барановичи
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
17 августа, 00:00
Макслайн
- : -
Лида
Не начался
17 августа, 00:00
Нива Долбизно
- : -
Орша
Не начался
17 августа, 00:00
Волна Пинск
- : -
Слоним-2017
Не начался
17 августа, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
АБФФ U-17
Не начался
17 августа, 00:00
Белшина
- : -
Бумпром
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
24 августа, 00:00
Белшина
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
24 августа, 00:00
Бумпром
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
24 августа, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Волна Пинск
Не начался
24 августа, 00:00
Слоним-2017
- : -
Нива Долбизно
Не начался
24 августа, 00:00
Орша
- : -
Макслайн
Не начался
24 августа, 00:00
Лида
- : -
Барановичи
Не начался
24 августа, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
Молодечно
Не начался
24 августа, 00:00
Локомотив Г
- : -
Островец
Не начался
24 августа, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Шахтер-2
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
31 августа, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
БАТЭ-2
Не начался
31 августа, 00:00
Шахтер-2
- : -
Локомотив Г
Не начался
31 августа, 00:00
Островец
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
31 августа, 00:00
Молодечно
- : -
Лида
Не начался
31 августа, 00:00
Барановичи
- : -
Орша
Не начался
31 августа, 00:00
Макслайн
- : -
Слоним-2017
Не начался
31 августа, 00:00
Нива Долбизно
- : -
АБФФ U-17
Не начался
31 августа, 00:00
Волна Пинск
- : -
Бумпром
Не начался
31 августа, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Белшина
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
7 сентября, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
7 сентября, 00:00
Белшина
- : -
Волна Пинск
Не начался
7 сентября, 00:00
Бумпром
- : -
Нива Долбизно
Не начался
7 сентября, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Макслайн
Не начался
7 сентября, 00:00
Слоним-2017
- : -
Барановичи
Не начался
7 сентября, 00:00
Орша
- : -
Молодечно
Не начался
7 сентября, 00:00
Лида
- : -
Островец
Не начался
7 сентября, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
Шахтер-2
Не начался
7 сентября, 00:00
Локомотив Г
- : -
БАТЭ-2
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
14 сентября, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
Локомотив Г
Не начался
14 сентября, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
14 сентября, 00:00
Шахтер-2
- : -
Лида
Не начался
14 сентября, 00:00
Островец
- : -
Орша
Не начался
14 сентября, 00:00
Молодечно
- : -
Слоним-2017
Не начался
14 сентября, 00:00
Барановичи
- : -
АБФФ U-17
Не начался
14 сентября, 00:00
Макслайн
- : -
Бумпром
Не начался
14 сентября, 00:00
Нива Долбизно
- : -
Белшина
Не начался
14 сентября, 00:00
Волна Пинск
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
21 сентября, 00:00
Волна Пинск
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
21 сентября, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Нива Долбизно
Не начался
21 сентября, 00:00
Белшина
- : -
Макслайн
Не начался
21 сентября, 00:00
Бумпром
- : -
Барановичи
Не начался
21 сентября, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Молодечно
Не начался
21 сентября, 00:00
Слоним-2017
- : -
Островец
Не начался
21 сентября, 00:00
Орша
- : -
Шахтер-2
Не начался
21 сентября, 00:00
Лида
- : -
БАТЭ-2
Не начался
21 сентября, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
Локомотив Г
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
28 сентября, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
28 сентября, 00:00
Локомотив Г
- : -
Лида
Не начался
28 сентября, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Орша
Не начался
28 сентября, 00:00
Шахтер-2
- : -
Слоним-2017
Не начался
28 сентября, 00:00
Островец
- : -
АБФФ U-17
Не начался
28 сентября, 00:00
Молодечно
- : -
Бумпром
Не начался
28 сентября, 00:00
Барановичи
- : -
Белшина
Не начался
28 сентября, 00:00
Макслайн
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
28 сентября, 00:00
Нива Долбизно
- : -
Волна Пинск
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
5 октября, 00:00
Нива Долбизно
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
5 октября, 00:00
Волна Пинск
- : -
Макслайн
Не начался
5 октября, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Барановичи
Не начался
5 октября, 00:00
Белшина
- : -
Молодечно
Не начался
5 октября, 00:00
Бумпром
- : -
Островец
Не начался
5 октября, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Шахтер-2
Не начался
5 октября, 00:00
Слоним-2017
- : -
БАТЭ-2
Не начался
5 октября, 00:00
Орша
- : -
Локомотив Г
Не начался
5 октября, 00:00
Лида
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
12 октября, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
Лида
Не начался
12 октября, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
Орша
Не начался
12 октября, 00:00
Локомотив Г
- : -
Слоним-2017
Не начался
12 октября, 00:00
БАТЭ-2
- : -
АБФФ U-17
Не начался
12 октября, 00:00
Шахтер-2
- : -
Бумпром
Не начался
12 октября, 00:00
Островец
- : -
Белшина
Не начался
12 октября, 00:00
Молодечно
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
12 октября, 00:00
Барановичи
- : -
Волна Пинск
Не начался
12 октября, 00:00
Макслайн
- : -
Нива Долбизно
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
19 октября, 00:00
Макслайн
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
19 октября, 00:00
Нива Долбизно
- : -
Барановичи
Не начался
19 октября, 00:00
Волна Пинск
- : -
Молодечно
Не начался
19 октября, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Островец
Не начался
19 октября, 00:00
Белшина
- : -
Шахтер-2
Не начался
19 октября, 00:00
Бумпром
- : -
БАТЭ-2
Не начался
19 октября, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Локомотив Г
Не начался
19 октября, 00:00
Слоним-2017
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
19 октября, 00:00
Орша
- : -
Лида
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
26 октября, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
Орша
Не начался
26 октября, 00:00
Лида
- : -
Слоним-2017
Не начался
26 октября, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
АБФФ U-17
Не начался
26 октября, 00:00
Локомотив Г
- : -
Бумпром
Не начался
26 октября, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Белшина
Не начался
26 октября, 00:00
Шахтер-2
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
26 октября, 00:00
Островец
- : -
Волна Пинск
Не начался
26 октября, 00:00
Молодечно
- : -
Нива Долбизно
Не начался
26 октября, 00:00
Барановичи
- : -
Макслайн
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
2 ноября, 00:00
Барановичи
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
2 ноября, 00:00
Макслайн
- : -
Молодечно
Не начался
2 ноября, 00:00
Нива Долбизно
- : -
Островец
Не начался
2 ноября, 00:00
Волна Пинск
- : -
Шахтер-2
Не начался
2 ноября, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
БАТЭ-2
Не начался
2 ноября, 00:00
Белшина
- : -
Локомотив Г
Не начался
2 ноября, 00:00
Бумпром
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
2 ноября, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Лида
Не начался
2 ноября, 00:00
Слоним-2017
- : -
Орша
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
9 ноября, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
Слоним-2017
Не начался
9 ноября, 00:00
Орша
- : -
АБФФ U-17
Не начался
9 ноября, 00:00
Лида
- : -
Бумпром
Не начался
9 ноября, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
Белшина
Не начался
9 ноября, 00:00
Локомотив Г
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
9 ноября, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Волна Пинск
Не начался
9 ноября, 00:00
Шахтер-2
- : -
Нива Долбизно
Не начался
9 ноября, 00:00
Островец
- : -
Макслайн
Не начался
9 ноября, 00:00
Молодечно
- : -
Барановичи
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
16 ноября, 00:00
Молодечно
- : -
Энергетик-БГУ
Не начался
16 ноября, 00:00
Барановичи
- : -
Островец
Не начался
16 ноября, 00:00
Макслайн
- : -
Шахтер-2
Не начался
16 ноября, 00:00
Нива Долбизно
- : -
БАТЭ-2
Не начался
16 ноября, 00:00
Волна Пинск
- : -
Локомотив Г
Не начался
16 ноября, 00:00
Торпедо-БелАЗ-2
- : -
Динамо-2 Минск
Не начался
16 ноября, 00:00
Белшина
- : -
Лида
Не начался
16 ноября, 00:00
Бумпром
- : -
Орша
Не начался
16 ноября, 00:00
АБФФ U-17
- : -
Слоним-2017
Не начался
Белоруссия. Первая лига 2024 Таблица
23 ноября, 00:00
Энергетик-БГУ
- : -
АБФФ U-17
Не начался
23 ноября, 00:00
Слоним-2017
- : -
Бумпром
Не начался
23 ноября, 00:00
Орша
- : -
Белшина
Не начался
23 ноября, 00:00
Лида
- : -
Торпедо-БелАЗ-2
Не начался
23 ноября, 00:00
Динамо-2 Минск
- : -
Волна Пинск
Не начался
23 ноября, 00:00
Локомотив Г
- : -
Нива Долбизно
Не начался
23 ноября, 00:00
БАТЭ-2
- : -
Макслайн
Не начался
23 ноября, 00:00
Шахтер-2
- : -
Барановичи
Не начался
23 ноября, 00:00
Островец
- : -
Молодечно
Не начался
Россия
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