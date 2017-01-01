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Белоруссия. Первая лига
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    Белоруссия. Первая лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Белоруссия. Первая лига 2024, 3 тур
    21 апреля, воскресенье 17:00 Лида 2:2 Макслайн
    21 апреля, воскресенье 16:00 Локомотив Г 1:1 Молодечно
    21 апреля, воскресенье 15:00 Шахтер-2 0:0 Энергетик-БГУ
    21 апреля, воскресенье 13:00 Орша 3:5 Нива Долбизно
    20 апреля, суббота 19:00 Динамо-2 Минск 0:0 Барановичи
    20 апреля, суббота 17:00 Слоним-2017 2:3 Волна Пинск
    20 апреля, суббота 15:00 Бумпром 1:2 Белшина
    20 апреля, суббота 13:00 БАТЭ-2 3:2 Островец
    19 апреля, пятница 19:15 АБФФ U-17 0:4 Торпедо-БелАЗ-2
    Белоруссия. Первая лига 2024, 2 тур
    14 апреля, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ-2 0:1 Слоним-2017
    14 апреля, воскресенье 16:00 Молодечно 3:1 БАТЭ-2
    14 апреля, воскресенье 15:00 Барановичи 2:1 Локомотив Г
    14 апреля, воскресенье 14:00 Макслайн 0:1 Динамо-2 Минск
    13 апреля, суббота 17:00 Нива Долбизно 0:1 Лида
    13 апреля, суббота 16:00 Островец 1:0 Шахтер-2
    13 апреля, суббота 16:00 Энергетик-БГУ 0:1 Бумпром
    13 апреля, суббота 15:00 Волна Пинск 3:0 Орша
    12 апреля, пятница 18:00 Белшина 1:0 АБФФ U-17
    Белоруссия. Первая лига 2024, 1 тур
    7 апреля, воскресенье 17:00 БАТЭ-2 0:0 Барановичи
    7 апреля, воскресенье 15:00 Шахтер-2 0:2 Молодечно
    7 апреля, воскресенье 14:00 Лида 1:0 Волна Пинск
    7 апреля, воскресенье 13:00 Локомотив Г 0:2 Макслайн
    6 апреля, суббота 17:00 Динамо-2 Минск 1:1 Нива Долбизно
    6 апреля, суббота 16:00 Слоним-2017 0:2 Белшина
    6 апреля, суббота 15:00 АБФФ U-17 2:1 Бумпром
    6 апреля, суббота 14:00 Торпедо-БелАЗ-2 1:1 Орша
    5 апреля, пятница 17:00 Островец 1:0 Энергетик-БГУ
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