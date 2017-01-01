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Тур/Стадия:
Белоруссия. Первая лига 2024, 3 тур
|21 апреля, воскресенье
|17:00
|Лида
|2:2
|Макслайн
|21 апреля, воскресенье
|16:00
|Локомотив Г
|1:1
|Молодечно
|21 апреля, воскресенье
|15:00
|Шахтер-2
|0:0
|Энергетик-БГУ
|21 апреля, воскресенье
|13:00
|Орша
|3:5
|Нива Долбизно
|20 апреля, суббота
|19:00
|Динамо-2 Минск
|0:0
|Барановичи
|20 апреля, суббота
|17:00
|Слоним-2017
|2:3
|Волна Пинск
|20 апреля, суббота
|15:00
|Бумпром
|1:2
|Белшина
|20 апреля, суббота
|13:00
|БАТЭ-2
|3:2
|Островец
|19 апреля, пятница
|19:15
|АБФФ U-17
|0:4
|Торпедо-БелАЗ-2
Белоруссия. Первая лига 2024, 2 тур
|14 апреля, воскресенье
|17:00
|Торпедо-БелАЗ-2
|0:1
|Слоним-2017
|14 апреля, воскресенье
|16:00
|Молодечно
|3:1
|БАТЭ-2
|14 апреля, воскресенье
|15:00
|Барановичи
|2:1
|Локомотив Г
|14 апреля, воскресенье
|14:00
|Макслайн
|0:1
|Динамо-2 Минск
|13 апреля, суббота
|17:00
|Нива Долбизно
|0:1
|Лида
|13 апреля, суббота
|16:00
|Островец
|1:0
|Шахтер-2
|13 апреля, суббота
|16:00
|Энергетик-БГУ
|0:1
|Бумпром
|13 апреля, суббота
|15:00
|Волна Пинск
|3:0
|Орша
|12 апреля, пятница
|18:00
|Белшина
|1:0
|АБФФ U-17
Белоруссия. Первая лига 2024, 1 тур
|7 апреля, воскресенье
|17:00
|БАТЭ-2
|0:0
|Барановичи
|7 апреля, воскресенье
|15:00
|Шахтер-2
|0:2
|Молодечно
|7 апреля, воскресенье
|14:00
|Лида
|1:0
|Волна Пинск
|7 апреля, воскресенье
|13:00
|Локомотив Г
|0:2
|Макслайн
|6 апреля, суббота
|17:00
|Динамо-2 Минск
|1:1
|Нива Долбизно
|6 апреля, суббота
|16:00
|Слоним-2017
|0:2
|Белшина
|6 апреля, суббота
|15:00
|АБФФ U-17
|2:1
|Бумпром
|6 апреля, суббота
|14:00
|Торпедо-БелАЗ-2
|1:1
|Орша
|5 апреля, пятница
|17:00
|Островец
|1:0
|Энергетик-БГУ
Нет завершенных матчей