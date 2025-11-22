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Беларусь. Первая лига
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Сморгонь
€ 1 млн
Сморгонь
Сморгонь
Беларусь. Первая лига
Стадион:
Юность
Сайт:
http://fcsmorgon.by/index.html
Тренер:
Сергей Дорохович
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Сморгонь» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.22 11:04
«Ислочь» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.11.08 12:30
Видео
В Беларуси игрок не забил в пустые ворота с сантиметра
2025.11.01 21:33
4
Трансляция
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025
2025.11.01 12:50
«Сморгонь» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.85
2025.10.17 14:44
Трансляция
«Сморгонь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025
2025.09.28 14:48
«Сморгонь» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.09.27 11:21
Трансляция
«Торпедо-БелАЗ» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025
2025.09.19 17:20
«Торпедо-БелАЗ» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.09.18 09:28
Трансляция
«Сморгонь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025
2025.09.13 12:50
«Сморгонь» – «Нафтан»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.12 10:27
«Сморгонь» – «МЛ Витебск»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.29 13:14
Трансляция
«Сморгонь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
2025.08.23 13:50
«Сморгонь» – «Динамо-Брест»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.22 09:51
Трансляция
«Сморгонь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025
2025.08.09 14:50
«Сморгонь» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.08 11:00
Трансляция
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025
2025.07.05 15:20
«Сморгонь» – «Гомель»: прогноз на матч 5 июля с 62% вероятностью захода ставки
2025.07.04 11:08
Прогноз на точный счeт матча «Сморгонь» – «Гомель»: Высшая лига Беларуси, 5 июля 2025
2025.07.04 08:58
Трансляция
«Молодечно» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025
2025.06.27 14:50
Прогноз на точный счет матча «Молодечно» – «Сморгонь»: Высшая лига Беларуси, 27 июня 2025
2025.06.26 09:44
Трансляция
«Сморгонь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025
2025.06.20 16:50
Прогноз на точный счeт матча «Сморгонь» – «Ислочь»: Беларусь. Высшая лига, 20 июня 2025
2025.06.19 10:16
Трансляция
«Витебск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025
2025.06.15 18:05
Прогноз на точный счет матча «Витебск» – «Сморгонь»: Беларусь. Высшая лига, 15 июня 2025 года
2025.06.14 10:39
Трансляция
«Сморгонь» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2025
2025.06.01 16:50
Прогноз на точный счет матча «Сморгонь» – «Минск»: Высшая лига, 1 июня 2025
2025.05.31 11:59
Трансляция
БАТЭ – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 19:35
Прогноз на точный счeт матча «БАТЭ» – «Сморгонь»: Высшая лига, 26 мая 2025
2025.05.25 10:56
Трансляция
«Неман» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 16:50
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