«Сморгонь» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.85

08 августа 2025 11:12
Сморгонь - Слуцк
09 авг. 2025, суббота 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 17 тур
1.85
Обе забьют
9 августа на стадионе «Юность» состоится матч 17-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Сморгонь» примет «Слуцк». Это противостояние аутсайдеров чемпионата, где каждая команда постарается использовать шанс набрать важные очки в борьбе за выживание.

«Сморгонь»

После 15 туров команда занимает предпоследнее место, имея в активе 8 очков. В прошлом матче «Сморгонь» обыграла «Гомель» (3:1), что прервало серию неудач и добавило уверенности. В последних 5 играх команда забила 8 мячей (в среднем 1,60 за матч) и пропустила 9 (1,80 в среднем). Лидером атаки является Секу Думбия, оформивший 3 гола в 12 матчах. Однако оборона остаeтся уязвимой: клуб пропускает в 8 из 10 последних встреч и испытывает трудности при игре против быстрых контратак.

«Слуцк»

Гости располагаются на 14-й позиции с 11 очками после 16 туров. Серия из трeх поражений в чемпионате отражает текущий кризис команды. В последних 5 матчах «Слуцк» забил 5 голов (1,00 в среднем) и пропустил 7 (1,40 в среднем). Несмотря на результативность Ильи Грищенко (4 гола за 18 матчей), команда нестабильна и часто допускает ошибки при обороне штрафной. При этом в трeх последних турах «Слуцк» всe же забивал, что говорит о сохраняющемся потенциале в атаке.

Факты о командах

«Сморгонь»

  • 8 очков в 15 матчах
  • Забивает в 4 последних встречах
  • В среднем: 1,60 забито и 1,80 пропущено за 5 матчей
  • Пропускает в 8 из 10 последних игр

«Слуцк»

  • 11 очков в 16 матчах
  • Проиграл 3 последних матча в чемпионате
  • В среднем: 1,00 забито и 1,40 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 3 последних матчах

Личные встречи
25% (2)
50% (4)
25% (2)
12
Забитых мячей
11
1.5
В среднем за матч
1.38
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
0 : 0
09.08.2025
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Слуцк
2 : 0
29.03.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 0
09.11.2024
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Сморгонь
4 : 1
21.06.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
3 : 3
03.09.2023
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
3 : 2
21.04.2023
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Слуцк
2 : 1
23.10.2021
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Сморгонь
1 : 1
12.06.2021
Слуцк
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды находятся в нижней части таблицы, но при этом регулярно забивают и имеют проблемы в обороне. «Сморгонь» после уверенной победы над «Гомелем» будет стремиться развить успех, а «Слуцк» постарается прервать серию поражений. Учитывая их текущие показатели по забитым и пропущенным мячам, оптимальным вариантом видится ставка на обмен голами. Обе команды играют в открытый футбол, а их оборона далека от надeжной.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.05

1.85
Обе забьют
Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Слуцк Сморгонь
