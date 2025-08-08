9 августа на стадионе «Юность» состоится матч 17-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Сморгонь» примет «Слуцк». Это противостояние аутсайдеров чемпионата, где каждая команда постарается использовать шанс набрать важные очки в борьбе за выживание.

«Сморгонь»

После 15 туров команда занимает предпоследнее место, имея в активе 8 очков. В прошлом матче «Сморгонь» обыграла «Гомель» (3:1), что прервало серию неудач и добавило уверенности. В последних 5 играх команда забила 8 мячей (в среднем 1,60 за матч) и пропустила 9 (1,80 в среднем). Лидером атаки является Секу Думбия, оформивший 3 гола в 12 матчах. Однако оборона остаeтся уязвимой: клуб пропускает в 8 из 10 последних встреч и испытывает трудности при игре против быстрых контратак.

«Слуцк»

Гости располагаются на 14-й позиции с 11 очками после 16 туров. Серия из трeх поражений в чемпионате отражает текущий кризис команды. В последних 5 матчах «Слуцк» забил 5 голов (1,00 в среднем) и пропустил 7 (1,40 в среднем). Несмотря на результативность Ильи Грищенко (4 гола за 18 матчей), команда нестабильна и часто допускает ошибки при обороне штрафной. При этом в трeх последних турах «Слуцк» всe же забивал, что говорит о сохраняющемся потенциале в атаке.

Факты о командах

«Сморгонь»

8 очков в 15 матчах

Забивает в 4 последних встречах

В среднем: 1,60 забито и 1,80 пропущено за 5 матчей

Пропускает в 8 из 10 последних игр

«Слуцк»

11 очков в 16 матчах

Проиграл 3 последних матча в чемпионате

В среднем: 1,00 забито и 1,40 пропущено за 5 игр

Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч

Обе команды находятся в нижней части таблицы, но при этом регулярно забивают и имеют проблемы в обороне. «Сморгонь» после уверенной победы над «Гомелем» будет стремиться развить успех, а «Слуцк» постарается прервать серию поражений. Учитывая их текущие показатели по забитым и пропущенным мячам, оптимальным вариантом видится ставка на обмен голами. Обе команды играют в открытый футбол, а их оборона далека от надeжной.

Рекомендованные ставки