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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Сморгонь
Слуцк - Сморгонь: обзор матча 23 октября 2021
Слуцк
23.10.2021, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Сморгонь
27'
Д. Сасин (П)
65'
Э. Жевнеров (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Сморгонь
Замена
Д. Образов
️️️️
Е. Велько
90'
+1
89'
Замена
Z. Zadi
️️️️
A. Frantsev
88'
Замена
Д. Сибилев
️️️️
A. Shtygel
Замена
К. Вергейчик
️️️️
С. Альфред
85'
83'
Желтая карточка
A. Frantsev
Замена
S. Gvazava
️️️️
С. Глебко
77'
Замена
А. Потапенко
️️️️
С. Баланович
74'
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Жевнеров
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Сасин
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Сморгонь
15
Владислав Яцкевич
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
30
Павел Щербаченя
ЦФ
41
A. Frantsev
ЦФ
3
Кристиан Интсоен
ЦФ
87
Ben Aziz Dao
ЦФ
0
A. Shtygel
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
0
E. Savostyanov
ЦФ
0
S. Bondarenko
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Слуцк
12
Artem Gomelko
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
27
Maxim Focşa
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
Сморгонь
1
Даниил Шапко
ВР
17
Матвей Дуксо
ЦП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
0
V. Kaborda
ЦФ
0
Z. Zadi
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
2-1-5
23
Баланович
5
Жевнеров
44
Бутаревич
77
Сасин
29
Альфред
22
Велько
8
Концедайлов
17
Глебко
1-5
15
Яцкевич
0
0
0
9
Леонович
66
Камара
22
Велько
20
Образов
20
Образов
22
Велько
29
Альфред
33
Вергейчик
33
Вергейчик
29
Альфред
17
Глебко
7
7
17
Глебко
23
Баланович
17
Потапенко
17
Потапенко
23
Баланович
0
6
Сибилев
6
Сибилев
0
41
0
0
41
Остались в запасе
Слуцк
Сморгонь
12
Artem Gomelko
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
27
Maxim Focşa
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
1
Даниил Шапко
ВР
17
Матвей Дуксо
ЦП
0
V. Kaborda
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Остались в запасе
12
Artem Gomelko
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
23
Igor Bobko
ЦП
0
M. Buraev
ЦП
27
Maxim Focşa
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
17
Матвей Дуксо
ЦП
0
V. Kaborda
ЦФ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
0
L. Kovel
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Статистика матча Слуцк - Сморгонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
Стадион:
Городской
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