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  • «Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 14:50
Динамо Мн
02.11.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Слуцк
38' М. Мякиш 43' К. Варданян 57' К. Варданян
90+3' В. Кульчицкий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
6
A. Tolkin (o.g.)
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
71
Андрей Крень
ОП
40
Никита Хрисанфов
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
45
N. Dragutinovic
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
9
Vitinho
ЦФ
Слуцк
1
Makar Sushchiy
ВР
6
Егор Храленков
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
3-2-1-2-2
13
Шимакович
33
Ибрахим
26
Калинин
67
Бегунов
22
Чобанов
6
Мякиш
24
Вакулич
8
Демченко
7
Малашевич
10
Варданян
30
Джимет
3-2-1-2-2
30
Брановец
15
Рум
6
20
Мартьянов
71
Крень
40
Хрисанфов
18
Буньон
8
Ануфриев
42
Бурак
9
Грищенко
45
10
Варданян
17
Бахар
17
Бахар
10
Варданян
24
Вакулич
98
Подстрелов
98
Подстрелов
24
Вакулич
6
Мякиш
21
Шевченко
21
Шевченко
6
Мякиш
8
Демченко
37
Цепенков
37
Цепенков
8
Демченко
30
Джимет
9
9
30
Джимет
71
Крень
6
Храленков
6
Храленков
71
Крень
9
Грищенко
27
Курлович
27
Курлович
9
Грищенко
40
Хрисанфов
25
Кульчицкий
25
Кульчицкий
40
Хрисанфов
Остались в запасе
Динамо Мн
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
29
Андрей Денисюк
АП
Главный тренер
Александр Павлов
1
Makar Sushchiy
ВР
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
29
Андрей Денисюк
АП
Остались в запасе
1
Makar Sushchiy
ВР
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Динамо Мн - Слуцк
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Слуцка», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Слуцк»

«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Динамо Мн
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