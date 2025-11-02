02.11.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
3-2-1-2-2
13
Шимакович
33
Ибрахим
26
Калинин
67
Бегунов
22
Чобанов
6
Мякиш
24
Вакулич
8
Демченко
7
Малашевич
10
Варданян
30
Джимет
3-2-1-2-2
30
Брановец
15
Рум
6
20
Мартьянов
71
Крень
40
Хрисанфов
18
Буньон
8
Ануфриев
42
Бурак
9
Грищенко
45
10
Варданян
17
Бахар
17
Бахар
10
Варданян
24
Вакулич
98
Подстрелов
98
Подстрелов
24
Вакулич
6
Мякиш
21
Шевченко
21
Шевченко
6
Мякиш
8
Демченко
37
Цепенков
37
Цепенков
8
Демченко
30
Джимет
9
9
30
Джимет
71
Крень
6
Храленков
6
Храленков
71
Крень
9
Грищенко
27
Курлович
27
Курлович
9
Грищенко
40
Хрисанфов
25
Кульчицкий
25
Кульчицкий
40
Хрисанфов
Остались в запасе
Динамо Мн
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
29
Андрей Денисюк
АП
Главный тренер
Александр Павлов
1
Makar Sushchiy
ВР
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
29
Андрей Денисюк
АП
Остались в запасе
1
Makar Sushchiy
ВР
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Динамо Мн - Слуцк
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Слуцка», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Слуцк»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»