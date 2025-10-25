25.10.2025, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
3-2-2-3
44
Клещук
2
Шемрук
3
Чаговец
90
Кукушкин
19
Силинский
13
Алексиевич
17
Потапенко
17
Мартинкевич
11
Антилевский
10
Лаптев
7
Адеола
3-2-2-2-1
30
Брановец
6
Толкин
3
Дубатовка
20
Мартьянов
71
Крень
27
Курлович
18
Буньон
78
Соколовский
8
Ануфриев
42
Бурак
9
Грищенко
17
Мартинкевич
56
56
17
Мартинкевич
90
Кукушкин
16
Заяц
16
Заяц
90
Кукушкин
13
Алексиевич
7
7
13
Алексиевич
10
Лаптев
10
Савицкий
10
Савицкий
10
Лаптев
11
Антилевский
8
Барсуков
8
Барсуков
11
Антилевский
15
Рум
15
Рум
9
Грищенко
6
Храленков
6
Храленков
9
Грищенко
27
Курлович
40
Хрисанфов
40
Хрисанфов
27
Курлович
71
Крень
25
Кульчицкий
25
Кульчицкий
71
Крень
20
Мартьянов
97
Чернявский
97
Чернявский
20
Мартьянов
Остались в запасе
Гомель
Слуцк
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
20
Лукуман Алиу
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
17
Роман Грицкевич
ЦФ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
20
Лукуман Алиу
ЦП
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Гомель - Слуцк
3
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Слуцка», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»