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  • «Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 16:50
Гомель
25.10.2025, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Слуцк
31' Р. Адеола 45+2' Д. Лаптев 50' Д. Силинский 56' Р. Адеола
79' А. Ануфриев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
6
Артем Толкин
ЦЗ
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
71
Андрей Крень
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
56
S. Loskutov
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
20
Лукуман Алиу
ЦП
7
Nikita Mayorov
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Слуцк
15
Андрей Рум
ПЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
40
Никита Хрисанфов
ОП
25
Владислав Кульчицкий
ЦП
97
Василий Чернявский
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
3-2-2-3
44
Клещук
2
Шемрук
3
Чаговец
90
Кукушкин
19
Силинский
13
Алексиевич
17
Потапенко
17
Мартинкевич
11
Антилевский
10
Лаптев
7
Адеола
3-2-2-2-1
30
Брановец
6
Толкин
3
Дубатовка
20
Мартьянов
71
Крень
27
Курлович
18
Буньон
78
Соколовский
8
Ануфриев
42
Бурак
9
Грищенко
17
Мартинкевич
56
56
17
Мартинкевич
90
Кукушкин
16
Заяц
16
Заяц
90
Кукушкин
13
Алексиевич
7
7
13
Алексиевич
10
Лаптев
10
Савицкий
10
Савицкий
10
Лаптев
11
Антилевский
8
Барсуков
8
Барсуков
11
Антилевский
15
Рум
15
Рум
9
Грищенко
6
Храленков
6
Храленков
9
Грищенко
27
Курлович
40
Хрисанфов
40
Хрисанфов
27
Курлович
71
Крень
25
Кульчицкий
25
Кульчицкий
71
Крень
20
Мартьянов
97
Чернявский
97
Чернявский
20
Мартьянов
Остались в запасе
Гомель
Слуцк
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
20
Лукуман Алиу
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
17
Роман Грицкевич
ЦФ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
M. Aleksandrov
ЦЗ
20
Лукуман Алиу
ЦП
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
45
N. Dragutinovic
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Гомель - Слуцк
3
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Слуцка», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Слуцк»

«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Гомель
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