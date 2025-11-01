01.11.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
4-4-1-1
16
Василючек
2
Тонкевич
3
Интсоен
77
Богданович
5
Фирсов
6
Думбия
7
Левковец
8
Масловский
2
Бамба
17
Дуксо
8
Будько
3-1-3-2-1
77
Гущенко
3
Жумаев
23
Наумов
22
Егоров
30
Башилов
20
Краснов
26
Тихоновский
22
Скибский
55
Гирс
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
8
Будько
4
Диалло
4
Диалло
8
Будько
17
Дуксо
19
Дайнеко
19
Дайнеко
17
Дуксо
6
Думбия
25
Бамба
25
Бамба
6
Думбия
8
Масловский
9
9
8
Масловский
22
Скибский
24
Маглуар
24
Маглуар
22
Скибский
Червяков
7
Лисовский
7
Лисовский
Червяков
26
Тихоновский
9
Теверов
9
Теверов
26
Тихоновский
37
Радиковский
33
Горбачик
33
Горбачик
37
Радиковский
80
Ксенофонтов
14
Червяков
14
Червяков
80
Ксенофонтов
Остались в запасе
Сморгонь
Витебск
19
Максим Азарко
ВР
63
Rodion Kukhlejj
ВР
55
Timur Dubovik
ЦП
21
Rodion Ezhov
ЦП
Главный тренер
Сергей Дорохович
1
Иван Новичков
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
17
Евгений Новых
ЦП
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
63
Rodion Kukhlejj
ВР
55
Timur Dubovik
ЦП
21
Rodion Ezhov
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
17
Евгений Новых
ЦП
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Сморгонь - Витебск
3
1
1
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Витебск», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»