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  • «Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 12:50
Сморгонь
01.11.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Витебск
45' Д. Радиковский 61' М. Башилов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
16
Владислав Василючек
ВР
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
6
Секу Думбия
ЦП
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дорохович
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
63
Rodion Kukhlejj
ВР
4
Мусса Диалло
ЦЗ
55
Timur Dubovik
ЦП
21
Rodion Ezhov
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
25
Лама Бамба
ЦФ
9
Vladislav Chebotar
ЦФ
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
17
Евгений Новых
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
4-4-1-1
16
Василючек
2
Тонкевич
3
Интсоен
77
Богданович
5
Фирсов
6
Думбия
7
Левковец
8
Масловский
2
Бамба
17
Дуксо
8
Будько
3-1-3-2-1
77
Гущенко
3
Жумаев
23
Наумов
22
Егоров
30
Башилов
20
Краснов
26
Тихоновский
22
Скибский
55
Гирс
80
Ксенофонтов
37
Радиковский
8
Будько
4
Диалло
4
Диалло
8
Будько
17
Дуксо
19
Дайнеко
19
Дайнеко
17
Дуксо
6
Думбия
25
Бамба
25
Бамба
6
Думбия
8
Масловский
9
9
8
Масловский
22
Скибский
24
Маглуар
24
Маглуар
22
Скибский
Червяков
7
Лисовский
7
Лисовский
Червяков
26
Тихоновский
9
Теверов
9
Теверов
26
Тихоновский
37
Радиковский
33
Горбачик
33
Горбачик
37
Радиковский
80
Ксенофонтов
14
Червяков
14
Червяков
80
Ксенофонтов
Остались в запасе
Сморгонь
Витебск
19
Максим Азарко
ВР
63
Rodion Kukhlejj
ВР
55
Timur Dubovik
ЦП
21
Rodion Ezhov
ЦП
Главный тренер
Сергей Дорохович
1
Иван Новичков
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
17
Евгений Новых
ЦП
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
63
Rodion Kukhlejj
ВР
55
Timur Dubovik
ЦП
21
Rodion Ezhov
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
15
Maksim Kuntsevich
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
17
Евгений Новых
ЦП
Главный тренер
Сергей Дорохович
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Сморгонь - Витебск
3
1
1
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Витебск», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Витебск»

«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Сморгонь
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