«Сморгонь» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75

22 ноября 2025 11:16
Сморгонь - Молодечно
23 нояб. 2025, воскресенье 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Сморгони»
Сделать ставку

23 ноября на стадионе «Юность» в Сморгони состоится матч чемпионата Беларуси, где местная «Сморгонь» примет «Молодечно». Обе команды борются за очки в нижней части таблицы, и встреча обещает быть осторожной и напряжeнной. У «Сморгони» есть небольшое преимущество по опыту встреч с этим соперником, тогда как «Молодечно» последние матчи проигрывает, но способен на неожиданные голевые моменты.

«Сморгонь»

Команда не может победить в 3 последних матчах, но демонстрирует стабильность в обороне в последних встречах: среднее количество пропущенных голов – 1.6. В атаке результативность скромная – 0.6 гола за игру в последних 5 матчах, однако дома «Сморгонь» выглядит увереннее. Лучший бомбардир команды – Секу Думбия с 3 голами в сезоне. Команда способна использовать ошибки соперника и контролировать средние зоны поля.

«Молодечно»

«Молодечно» идeт на последнем месте с 11 очками, проиграв 3 последние встречи чемпионата. В последних матчах команда пропускает в среднем 1.6 гола за игру, но сохраняет способность забивать – 0.6 гола за матч в среднем. Лучший бомбардир – Артур Сагитов с 3 голами. Команда показывает нестабильность в обороне, что делает еe уязвимой к атакующим действиям хозяев.

Факты о командах:

«Сморгонь»

  • Не проигрывает в 6 из 7 последних встреч с «Молодечно»
  • Средняя результативность: 0.6 забито, 1.6 пропущено (последние 5 игр)
  • Последние 3 матча без побед
  • Дома команда играет более собранно и уверенно

«Молодечно»

  • Проигрывает 3 последние матча чемпионата
  • Средняя результативность: 0.6 забито, 1.6 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в последних 3 матчах
  • Пропускает 10 голов в последних 5 играх

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Молодечно
2 : 1
27.06.2025
Сморгонь

Прогноз на матч «Сморгонь» – «Молодечно»

С учeтом статистики личных встреч, текущей формы и положения команд в таблице, «Сморгонь» выглядит фаворитом домашнего матча. «Молодечно» имеет проблемы с обороной, что может быть использовано хозяевами для создания моментов и забитых голов. Матч обещает быть осторожным, но с небольшим преимуществом атакующих действий «Сморгони».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сморгони» – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.75
Победа «Сморгони»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Молодечно Сморгонь
