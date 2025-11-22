23 ноября на стадионе «Юность» в Сморгони состоится матч чемпионата Беларуси, где местная «Сморгонь» примет «Молодечно». Обе команды борются за очки в нижней части таблицы, и встреча обещает быть осторожной и напряжeнной. У «Сморгони» есть небольшое преимущество по опыту встреч с этим соперником, тогда как «Молодечно» последние матчи проигрывает, но способен на неожиданные голевые моменты.

«Сморгонь»

Команда не может победить в 3 последних матчах, но демонстрирует стабильность в обороне в последних встречах: среднее количество пропущенных голов – 1.6. В атаке результативность скромная – 0.6 гола за игру в последних 5 матчах, однако дома «Сморгонь» выглядит увереннее. Лучший бомбардир команды – Секу Думбия с 3 голами в сезоне. Команда способна использовать ошибки соперника и контролировать средние зоны поля.

«Молодечно»

«Молодечно» идeт на последнем месте с 11 очками, проиграв 3 последние встречи чемпионата. В последних матчах команда пропускает в среднем 1.6 гола за игру, но сохраняет способность забивать – 0.6 гола за матч в среднем. Лучший бомбардир – Артур Сагитов с 3 голами. Команда показывает нестабильность в обороне, что делает еe уязвимой к атакующим действиям хозяев.

Факты о командах:

«Сморгонь»

Не проигрывает в 6 из 7 последних встреч с «Молодечно»

Средняя результативность: 0.6 забито, 1.6 пропущено (последние 5 игр)

Последние 3 матча без побед

Дома команда играет более собранно и уверенно

«Молодечно»

Проигрывает 3 последние матча чемпионата

Средняя результативность: 0.6 забито, 1.6 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в последних 3 матчах

Пропускает 10 голов в последних 5 играх

Прогноз на матч «Сморгонь» – «Молодечно»

С учeтом статистики личных встреч, текущей формы и положения команд в таблице, «Сморгонь» выглядит фаворитом домашнего матча. «Молодечно» имеет проблемы с обороной, что может быть использовано хозяевами для создания моментов и забитых голов. Матч обещает быть осторожным, но с небольшим преимуществом атакующих действий «Сморгони».

Рекомендованные ставки: