27 декабря в рамках 17 тура чемпионата Италии «Торино» примет «Кальяри». Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за стабильность во второй половине сезона. Статистика последних матчей указывает на проблемы в обороне у обеих сторон, что напрямую влияет на возможный сценарий встречи.
«Торино»
«Торино» в прошлом туре добился минимальной выездной победы над «Сассуоло» со счетом 1:0. После 16 туров команда набрала 20 очков и занимает 13 место. Коллектив стабильно забивает – в пяти последних матчах Серии А «Торино» неизменно отличался, суммарно забив 6 голов. При этом оборона выглядит нестабильно: 10 пропущенных мячей за последние пять игр, в среднем 2.00 за матч. Лучшим бомбардиром остается Никола Влашич с 5 голами в 18 матчах.
«Кальяри»
«Кальяри» сыграл вничью с «Пизой» (2:2) и после 16 туров имеет 15 очков, располагаясь на 15 месте. Команда также регулярно забивает – серия с голами насчитывает шесть матчей подряд. В последних пяти встречах «Кальяри» забил 6 мячей, но пропустил 7, что говорит о проблемах в защите. На выезде ситуация сложнее: три поражения подряд в чемпионате. Лучший бомбардир – Дженнаро Боррелли, забивший 4 гола в 17 матчах.
Факты о командах
«Торино»
- 13 место после 16 туров, 20 очков
- Забивает в 5 матчах подряд
- В среднем 1.20 гола за игру в последних 5 встречах
- Пропускает в среднем 2.00 гола за матч
«Кальяри»
- 15 место после 16 туров, 15 очков
- Забивает в 6 матчах подряд
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей
- Проигрывает 3 последних выездных матча