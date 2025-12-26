27 декабря в рамках 17 тура чемпионата Италии «Торино» примет «Кальяри». Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за стабильность во второй половине сезона. Статистика последних матчей указывает на проблемы в обороне у обеих сторон, что напрямую влияет на возможный сценарий встречи.

«Торино»

«Торино» в прошлом туре добился минимальной выездной победы над «Сассуоло» со счетом 1:0. После 16 туров команда набрала 20 очков и занимает 13 место. Коллектив стабильно забивает – в пяти последних матчах Серии А «Торино» неизменно отличался, суммарно забив 6 голов. При этом оборона выглядит нестабильно: 10 пропущенных мячей за последние пять игр, в среднем 2.00 за матч. Лучшим бомбардиром остается Никола Влашич с 5 голами в 18 матчах.

«Кальяри»

«Кальяри» сыграл вничью с «Пизой» (2:2) и после 16 туров имеет 15 очков, располагаясь на 15 месте. Команда также регулярно забивает – серия с голами насчитывает шесть матчей подряд. В последних пяти встречах «Кальяри» забил 6 мячей, но пропустил 7, что говорит о проблемах в защите. На выезде ситуация сложнее: три поражения подряд в чемпионате. Лучший бомбардир – Дженнаро Боррелли, забивший 4 гола в 17 матчах.

Факты о командах

«Торино»

13 место после 16 туров, 20 очков

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 1.20 гола за игру в последних 5 встречах

Пропускает в среднем 2.00 гола за матч

«Кальяри»