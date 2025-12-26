Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торино» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 27 декабря с коэффициентом 1.75

26 декабря 2025 9:51
Торино - Кальяри
27 дек. 2025, суббота 17:00 | Италия. Серия А, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Обе команды забьют
Сделать ставку

27 декабря в рамках 17 тура чемпионата Италии «Торино» примет «Кальяри». Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за стабильность во второй половине сезона. Статистика последних матчей указывает на проблемы в обороне у обеих сторон, что напрямую влияет на возможный сценарий встречи.

«Торино»

«Торино» в прошлом туре добился минимальной выездной победы над «Сассуоло» со счетом 1:0. После 16 туров команда набрала 20 очков и занимает 13 место. Коллектив стабильно забивает – в пяти последних матчах Серии А «Торино» неизменно отличался, суммарно забив 6 голов. При этом оборона выглядит нестабильно: 10 пропущенных мячей за последние пять игр, в среднем 2.00 за матч. Лучшим бомбардиром остается Никола Влашич с 5 голами в 18 матчах.

«Кальяри»

«Кальяри» сыграл вничью с «Пизой» (2:2) и после 16 туров имеет 15 очков, располагаясь на 15 месте. Команда также регулярно забивает – серия с голами насчитывает шесть матчей подряд. В последних пяти встречах «Кальяри» забил 6 мячей, но пропустил 7, что говорит о проблемах в защите. На выезде ситуация сложнее: три поражения подряд в чемпионате. Лучший бомбардир – Дженнаро Боррелли, забивший 4 гола в 17 матчах.

Факты о командах

«Торино»

  • 13 место после 16 туров, 20 очков
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1.20 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за матч

«Кальяри»

  • 15 место после 16 туров, 15 очков
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Проигрывает 3 последних выездных матча

Личные встречи
37% (10)
26% (7)
37% (10)
41
Забитых мячей
36
1.52
В среднем за матч
1.33
5:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1 : 2
27.12.2025
Кальяри
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
2 : 0
24.01.2025
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
3 : 2
20.10.2024
Торино
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 2
26.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
0 : 0
21.08.2023
Кальяри
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1 : 2
27.02.2022
Кальяри
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 1
06.12.2021
Торино
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0 : 1
19.02.2021
Торино
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
2 : 3
18.10.2020
Кальяри
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
4 : 2
27.06.2020
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 1
27.10.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
1 : 1
14.04.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
0 : 0
26.11.2018
Торино
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
0 : 4
31.03.2018
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2 : 1
29.10.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
2 : 3
09.04.2017
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
5 : 1
05.11.2016
Кальяри
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 1
15.02.2015
Кальяри
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
1 : 2
24.09.2014
Торино
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
2 : 1
30.03.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
2 : 1
10.11.2013
Торино
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
4 : 3
24.02.2013
Торино
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 1
07.10.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
0 : 0
01.03.2009
Торино
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 1
19.10.2008
Кальяри
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
3 : 0
16.03.2008
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
2 : 0
27.10.2007
Кальяри
Показать все

Прогноз на матч «Торино» – «Кальяри»

Обе команды демонстрируют схожую динамику: стабильность в атаке и регулярные ошибки в обороне. «Торино» выглядит предпочтительнее за счет домашнего поля, однако «Кальяри» нередко удачно играет против этого соперника на выезде. С учетом текущей статистики наиболее логичным выглядит результативный матч с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.75
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Кальяри Торино
Другие прогнозы
27.12.2025
22:45
1.45
Италия. Серия А, 17 тур
Пиза - Ювентус
Победа «Ювентуса»
27.12.2025
23:00
1.90
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
Нигерия - Тунис
Обе команды забьют
28.12.2025
14:30
1.37
Италия. Серия А, 17 тур
Милан - Верона
Победа «Милана»
28.12.2025
17:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Сандерленд - Лидс
Обе команды забьют
28.12.2025
20:00
1.78
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья - Сассуоло
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 