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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кальяри
Торино - Кальяри: обзор матча 21 августа 2023
Торино
21.08.2023, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Кальяри
90'
+5
Желтая карточка
Л. Паволетти
87'
Замена
А. Дейола
️️️️
А. Оберт
Замена
С. Верди
️️️️
А. Санабрия
87'
Замена
Д. Зима
️️️️
Р. Родригес
75'
71'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Н. Нандес
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Риччи
68'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Н. Влашич
68'
61'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
З. Лувумбо
61'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Г. Ористанио
46'
Замена
А. Ди Пардо
️️️️
Э. Гольданига
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Я. Карамо
46'
Желтая карточка
А. Буонджорно
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
27
Пауло Ацци
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
20
Сулемана
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
90
Симоне Верди
АП
71
Михай Попа
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Маттео Прати
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
16
Белланова
4
Схюрс
4
Буонджорно
15
Родригес
23
Войвода
21
Риччи
20
Илич
14
Карамо
45
Влашич
19
Санабрия
3-3-2-1-1
23
Радунович
13
Доссена
33
Оберт
27
Ацци
4
Цаппа
20
Сулемана
18
Гольданига
8
Нандес
45
Макумбу
11
Ористанио
11
Лувумбо
15
Родригес
4
Зима
4
Зима
15
Родригес
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
19
Санабрия
90
Верди
90
Верди
19
Санабрия
14
Карамо
28
Радоньич
28
Радоньич
14
Карамо
45
Влашич
9
Пеллегри
9
Пеллегри
45
Влашич
18
Гольданига
29
Ди Пардо
29
Ди Пардо
18
Гольданига
11
Ористанио
21
Янкто
21
Янкто
11
Ористанио
33
Оберт
14
Дейола
14
Дейола
33
Оберт
8
Нандес
30
Паволетти
30
Паволетти
8
Нандес
11
Лувумбо
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Лувумбо
Остались в запасе
Торино
Кальяри
1
Лука Джемелло
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
71
Михай Попа
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Маттео Прати
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
71
Михай Попа
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Маттео Прати
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Торино - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
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