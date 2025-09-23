Введите ваш ник на сайте
Кальяри - Фрозиноне: обзор матча 23 сентября 2025

Кальяри
23.09.2025, вторник, 18:00
Италия. Кубок, 2 раунд
4 : 1
Завершен
Фрозиноне
Статистика матча Кальяри - Фрозиноне
Кальяри
«Лечче» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025
19 сентября, 20:35
«Лечче» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
18 сентября, 08:40
«Кальяри» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.88
12 сентября, 10:03
«Наполи» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025
30 августа, 20:35
«Наполи» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.40
29 августа, 11:25
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября 2024, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября 2024, 12:09
6
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября 2024, 23:23
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая 2024, 11:47
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая 2024, 11:14
Больше новостей
Последние матчи
Кальяри
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
4 : 1
23.09.2025
Фрозиноне
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
19.09.2025
Кальяри
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
2 : 2
19.09.2025
Зюйдтироль
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
2 : 0
13.09.2025
Парма
Италия. Серия В, 3 тур
Падова
0 : 1
13.09.2025
Фрозиноне
