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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Торино
Кальяри - Торино: обзор матча 10 ноября 2013
Кальяри
10.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Торино
43'
Д. Конти
88'
Д. Конти
52'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Торино
90'
+1
Желтая карточка
Д. Вивес
90'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
М. Бриги
Замена
М. Кабрера
️️️️
Р. Наингголан
88'
ГОЛ! 2:1!
Д. Конти
Пас отдал
А. Коссу
88'
87'
Желтая карточка
Н. Белломо
Желтая карточка
Р. Наингголан
82'
Замена
А. Ибраими
️️️️
М. Сау
80'
Замена
А. Коссу
️️️️
Ф. Писано
75'
69'
Замена
Н. Белломо
️️️️
О. Эль-Каддури
Желтая карточка
Д. Конти
60'
Желтая карточка
С. Ибарбо
55'
52'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
О. Эль-Каддури
ГОЛ! 1:0!
Д. Конти
43'
41'
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
Ф. Писано
40'
21'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
44
Раджа Наингголан
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
7
Андреа Коссу
АП
16
Матиас Кабрера
АП
7
Нене
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-4-2
1
Аврамов
29
Мурру
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
26
Эрикссон
27
Дессена
5
Конти
44
Наингголан
8
Ибарбо
25
Сау
4-4-2
93
Паделли
33
Д'Амброзио
24
Моретти
83
Бово
36
Дармиан
4
Бриги
5
Вивес
8
Баша
7
Эль-Каддури
7
Черчи
9
Иммобиле
24
Писано
7
Коссу
7
Коссу
24
Писано
44
Наингголан
16
Кабрера
16
Кабрера
44
Наингголан
25
Сау
9
Ибраими
9
Ибраими
25
Сау
7
Эль-Каддури
16
Белломо
16
Белломо
7
Эль-Каддури
4
Бриги
69
Меджиорини
69
Меджиорини
4
Бриги
Остались в запасе
Кальяри
Торино
28
Вертер Карбони
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
28
Вертер Карбони
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Кальяри - Торино
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Сант-Элия
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