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Джампьеро Вентура
Джампьеро Вентура
Италия
14 января 1948 (78)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Экс-тренер сборной Италии Вентура завершил карьеру. При нем команда не вышла на ЧМ-2018
2021.11.12 15:21
«Не будьте как Вентура!». Пеллисьер отреагировал на отставку тренера после четырех матчей
2018.11.12 18:48
Бывший тренер сборной Италии Вентура возглавил «Кьево»
2018.10.10 13:59
Вентура: «После поражения Италии от Швеции я перестал ходить в IKEA»
2018.09.03 16:28
4
Вентура: «Наполи» по-прежнему является «анти-Ювентусом»
2018.08.29 08:51
2
Пранделли: «Сборная Италии не вышла на ЧМ-2018 не из-за Вентуры, а из-за неправильной системы»
2017.12.17 15:47
Источник: Вентура конфликтовал с ветеранами сборной Италии
2017.11.20 08:30
6
Аллегри: «Я хотел бы возглавить сборную Италии, но не сейчас»
2017.11.18 17:34
2
Вентура: «Увольнение из сборной Италии? Испытываю чувство глубокой печали»
2017.11.17 19:46
2
Тавеккио представит кандидатов на пост главного тренера сборной Италии в понедельник
2017.11.16 06:55
1
Источник: Вентура за увольнение из сборной Италии получил почти миллион
2017.11.15 22:06
7
Официально: Вентура покинул сборную Италии
2017.11.15 20:41
13
Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти
2017.11.15 18:12
5
Вентура: «Под моим руководством Италия показывает лучшие результаты за 40 лет»
2017.11.15 15:13
28
Шведская компания IKEA подшутила над главным тренером сборной Италии
2017.11.15 13:11
5
Дино Дзофф: «Вентура? Тренер должен быть тренером, а не просто выбирать футболистов»
2017.11.14 22:59
Вентура готов покинуть пост главного тренера сборной Италии, если получит 700 тысяч в качестве компенсации
2017.11.14 17:39
6
Габбиадини: «Слова Вентуры останутся внутри команды»
2017.11.14 10:45
1
Вентура опроверг информацию о своей отставке
2017.11.14 07:18
5
Анчелотти – главный кандидат на пост главного тренера сборной Италии
2017.11.14 07:07
5
Вентура подал в отставку после невыхода Италии на чемпионат мира
2017.11.14 01:46
9
Вентура может быть уволен из сборной Италии, Анчелотти и Конте – претенденты на пост главного тренера
2017.11.12 15:10
3
Вентура после проигранного шведам матча посетовал на судейство
2017.11.11 01:53
4
Вентура: «Сборная Италии даже не думает о том, что может не попасть на ЧМ-2018»
2017.10.17 21:24
Капелло может возглавить сборную Италии
2017.10.12 18:40
7
Вентура: «Италии нужно время, чтобы добиться чего-то значимого»
2017.10.10 01:14
Вентура вызвал 25 футболистов на матчи Италии с Македонией и Албанией
2017.10.01 10:08
В Италии Абрамовичу посоветовали уволить Конте и пригласить Вентуру
2017.09.03 07:36
7
Вентура: «Между нами и Испанией была видна разница в готовности и мастерстве»
2017.09.03 00:16
Вентура: «Италия в матче с Испанией может совершить важные вещи»
2017.09.02 17:51
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