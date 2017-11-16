Тавеккио представит кандидатов на пост главного тренера сборной Италии в понедельник

Глава Федерации футбола Италии Карло Тавеккио рассказал о том, когда будут представлены кандидаты на вакантный пост главного тренера национальной команды.

«У меня состоялся разговор с Вентурой, в ходе которого я сказал, что мы больше не нуждаемся в его услугах. Он покидает пост главного тренера сборной Италии.

Сейчас мы обсуждаем кандидатуры тех специалистов, кто придет на смену Вентуре. В понедельник состоится заседание в Федерации футбола, на котором я представлю всех кандидатов», – сказал Тавеккио.

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018, уступив в стыковых матчах сборной Швеции по сумме двух встреч.