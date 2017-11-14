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  • Отбор на ЧМ-2018. Италия не обыграла шведов и впервые с 1958 года не прошла на турнир

Отбор на ЧМ-2018. Италия не обыграла шведов и впервые с 1958 года не прошла на турнир

14 ноября 2017, 00:41
71

Завершился ответный стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции. После первого поединка (0:1) «скуадре адзурре» нужна была только победа, однако команды поразить ворота не сумели.

В Россию следующим летом поедут скандинавы. Итальянцы же впервые с 1958 года пропустят главный футбольный турнир планеты.

Отбор на ЧМ-2018. Европа. Ответный стыковой матч

Италия – Швеция – 0:0 Текстовая трансляция

Италия: Буффон, Дармиан (Эль-Шаарави, 63), Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева (Бернардески, 76), Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини (Белотти, 63).

Швеция: Ольсен, Линделоф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон (Свенссон, 19), Ларссон, Форсберг, Клаэссон (Роден, 72), Тойвонен (Телин, 54), Берг.

Предупреждения: Кьеллини, 9; Барцальи, 22; Бернардески, 90+2 – Юханссон, 10; Форсберг, 29; Лустин, 65; Телин, 69; Ольсен, 90+4.

Первый матч: 0:1.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Швеция
Комментарии (71)
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mialkov
1510609472
Жаль Буффона(((
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Kulima
1510609480
Никогда так не переживал за наших, как сегодня за Италию, жаль, очень жаль...
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GoLenaStop
1510609698
Да.... это драматично. Лучше бы приехала Италия... Старика Буффонище жаль. Удачи всем!.
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exreporter
1510609729
Обидно, иметь ЧМ без Италии. Но.. справедливо. От Италии только имя, только три центральных защитника и, конечно, вратарь. Нет тренера, а главное: всего остального, игроков 7-ми впереди. Может, это и звезды какого-то масштаба. Но не того топ-уровня, чтобы "решать" в мире, где футбол подравнялся.
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cska-62
1510609778
Больше всего мне жаль Буффона... Это был бы его прощальный чемпионат мира! Человек-эпоха! Вратарь своей эпохи!
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Kulima
1510610201
На мой взгляд, это именно тот случай, когда вина лежит полностью на главном тренере
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STAFOR13
1510610548
Буффон молодец... После матча не стал показывать эмоции, наоборот пошёл поддержать своих молодых соотечественников... А всё должно быть наоборот, ведь это был бы последний ЧМ для него...Очень жаль Буффона, настоящий мужик и человек.
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Zorro 20
1510611267
Это самая бестолковая сборная Италии за все ее историю. Где они набрали этот колхоз Дармиан, Кандрева, Белотти
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ЦСКА 3011
1510611970
Жаль конечно, очень жаль.
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Axe111
1510612419
Все по делу, макаронный автобус остаётся в стойле
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