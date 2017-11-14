Отбор на ЧМ-2018. Италия не обыграла шведов и впервые с 1958 года не прошла на турнир

Завершился ответный стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции. После первого поединка (0:1) «скуадре адзурре» нужна была только победа, однако команды поразить ворота не сумели.

В Россию следующим летом поедут скандинавы. Итальянцы же впервые с 1958 года пропустят главный футбольный турнир планеты.

Отбор на ЧМ-2018. Европа. Ответный стыковой матч

Италия – Швеция – 0:0 Текстовая трансляция

Италия: Буффон, Дармиан (Эль-Шаарави, 63), Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева (Бернардески, 76), Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини (Белотти, 63).

Швеция: Ольсен, Линделоф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон (Свенссон, 19), Ларссон, Форсберг, Клаэссон (Роден, 72), Тойвонен (Телин, 54), Берг.

Предупреждения: Кьеллини, 9; Барцальи, 22; Бернардески, 90+2 – Юханссон, 10; Форсберг, 29; Лустин, 65; Телин, 69; Ольсен, 90+4.

Первый матч: 0:1.