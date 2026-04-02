80-летний Луческу уволен из сборной Румынии

Федерация футбола Румынии объявила об отставке Мирчи Луческу с поста главного тренера национальной сборной.
80-летний специалист покинул занимаемую должность на фоне серьезных проблем со здоровьем. В январе и марте его госпитализировали из-за обострения заболеваний сердца.
На прошлой неделе румыны проиграли Турции (0:1) и не отобрались на чемпионат мира 2026 года.
- Луческу возглавлял сборную Румынии с августа 2024 года.
- В сезоне‑2016/17 он работал в «Зените», а наибольших успехов достиг с «Шахтером», с которым брал Кубок УЕФА в 2009 году.
