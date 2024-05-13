Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца

В Румынии разгорается скандал вокруг игрока бухарестского «Динамо».

В феврале клуб подписал в качестве свободного агента центрального защитника Эдгара Ие, поигравшего за «Барселону», «Фейеноорд», «Лилль», «Трабзонспор» и другие команды.

Однако через некоторое время в «Динамо» засомневались, что это настоящий Эдгар. Есть подозрения, что в Румынию перебрался его брат-близнец Эделино Ие.

Зимний новичок не владеет английским языком и отказывается показывать свои документы. Клуб несколько недель пытается расторгнуть контракт с игроком, но тот не соглашается.

«Динамо» хочет сделать ДНК-тест, чтобы установить личность футболиста. Но если обман будет раскрыт, то команде грозят санкции.

Если окажется, что на поле выходил не Эдгар Ие, то клубу могут присудить технические поражения в пяти матчах с его участием.