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    • Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца

    Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца

    В Румынии разгорается скандал вокруг игрока бухарестского «Динамо».

    В феврале клуб подписал в качестве свободного агента центрального защитника Эдгара Ие, поигравшего за «Барселону», «Фейеноорд», «Лилль», «Трабзонспор» и другие команды.

    Однако через некоторое время в «Динамо» засомневались, что это настоящий Эдгар. Есть подозрения, что в Румынию перебрался его брат-близнец Эделино Ие.

    Зимний новичок не владеет английским языком и отказывается показывать свои документы. Клуб несколько недель пытается расторгнуть контракт с игроком, но тот не соглашается.

    «Динамо» хочет сделать ДНК-тест, чтобы установить личность футболиста. Но если обман будет раскрыт, то команде грозят санкции.

    Если окажется, что на поле выходил не Эдгар Ие, то клубу могут присудить технические поражения в пяти матчах с его участием.

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    Источник: Fanatik

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1715607830
    ... надо к Миранчукам внимательно присмотреться!)...
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    MazaiNN
    1715611284
    Цыган кинули... Дорогого стоит.))
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